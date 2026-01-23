سوق دبي يلامس 6500 نقطة بمكاسب 16 مليار درهم

واصل مؤشر سوق دبي المالي تحليقه قرب مستوى 6500 نقطة للمرة الأولى منذ جلسة 9 أبريل 2006، مرتفعاً للجلسة الخامسة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق 1.53% أو ما يعادل 97.8 نقطة، مسجلاً 6495.17 نقطة، بمكاسب جاوزت 16 مليار درهم، بقيادة الأسهم القيادية في قطاعات المالية، والعقارات، والصناعة، والمرافق العامة، والاتصالات، مدعومة ببدء موسم النتائج المالية القوية للبنوك الوطنية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.054 تريليون درهم في نهاية جلسة الأربعاء إلى 1.070 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «إعمار للتطوير» عند مستوى 17 درهماً، وهو أعلى مستوى منذ الإدراج بعد ارتفاعه بنسبة 2.7%، واستمر سهم «ديوا» في تحليقه عند أعلى مستوى له منذ الإدراج في سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 1.64% إلى 3.1 دراهم، في حين سجل سهم «دبي للاستثمار» أعلى مستوى له منذ يناير 2006.

وتصدر سهم «دبي الوطنية للتأمين» ارتفاعات 40 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 8.3%، في حين واصل سهم «إعمار العقارية» استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة بـ359.4 مليون درهم مرتفعاً 2.4% ليغلق عند 15 درهماً، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2025، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 156.2 مليون درهم صاعداً 1.8% عند 31.15 درهماً، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً 111.5 مليون درهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم شعاع كابيتال 6.8%، وأجيليتي للمخازن 5.6%، والخليج للملاحة 4.1%، فيما انخفضت أسهم سلامة 4.5%، ووطنية إنترناشيونال 3.38%، وبنك السلام - البحرين 2.2%، وإمباور 1.8%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم «الخليج للملاحة القابضة» بقيمة إجمالية 36.8 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 16 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 2.3 درهم للسهم الواحد. وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 193.9 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 490.14 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 296.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 0.97% عند 10304.92 نقاط، رابحاً 24 مليار درهم.

وتصدر «أبوظبي الإسلامي» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 293.55 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 159.4 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 148.15 مليون درهم. وارتفع في سوق أبوظبي أسهم أم القيوين للاستثمارات 3.97%، والدار العقارية 3.45%، والشارقة الإسلامي 3.26%، وأبوظبي التجاري 3%.

في المقابل، انخفضت أسهم إي 7 - أذونات 9.66%، ودار التأمين 6.7%، ورابكو للاستثمار 3.5%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 2.58%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 40 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، لا سيما أسهم البنوك والعقارات والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.181 تريليونات درهم في نهاية جلسة الأربعاء، إلى 4.221 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.151 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.070 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 3.2 مليارات درهم، موزعة بواقع ملياري درهم في سوق أبوظبي، و1.2 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 881.7 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 48.25 ألف صفقة.

الأسواق العربية

شهدت مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً جماعياً في الأداء، إذ قفز «تاسي» السعودي 1.69%، والكويتي 0.13%، والقطري 1.07%، ومسقط 0.44%، والبحرين 0.03%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.90%.

السعودية

تفصيلاً، قفز مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.69% ليغلق عند 11134 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ نحو شهرين ونصف، وبتداولات بلغت 6.8 مليارات ريال.

وتصدر سهم «السعودي الألماني» الشركات المرتفعة بنسبة 10%، عند 36.30 ريالاً، وارتفعت أسهم مصرف الراجحي، وأرامكو السعودية، وبوبا العربية، والخريف، ودراية، ومجموعة تداول، وأسواق العثيم، والتعاونية، ورسن، وأكوا باور، بنسب تراوحت بين 1 و8%. في المقابل، هبط سهم الدريس بنسبة 4%، عند 121.80 ريالاً.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات بلغت 7.4 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.153 تريليونات جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 46462 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 55901 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 0.88% ليغلق عند 21124 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 1.43% ليغلق عند 4843 نقطة. كذلك، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.52% ليغلق عند 12784 نقطة.