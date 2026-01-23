الدولار يرتفع بعد تراجع ترامب عن تهديداته

حافظ الدولار، أمس، على مكاسبه ⁠التي حققها الليلة قبل الماضية مقابل عملات رئيسة بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده ‌بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، إلى جانب حديثه عن إطار لاتفاق مع الحلف بشأن السيطرة على غرينلاند.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوياته في 15 شهراً بفضل تحسّن معنويات الإقبال على المخاطرة، إلى جانب بيانات أظهرت انخفاضاً غير متوقع في معدل البطالة.

وظل الين تحت ضغط ونزل مجدداً إلى مستوى قياسي منخفض سجله ⁠الأسبوع الماضي مقابل اليورو، بعد أن دعت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي هذا الأسبوع إلى إجراء انتخابات مبكرة وتعهدت باتخاذ تدابير لتيسير السياسة المالية.

واستقر الدولار عند 1.1688 مقابل اليورو، بعد ارتفاعه 0.3 % في الجلسة السابقة. واستقر عند 0.7947 فرنك سويسري بعد أن قفز 0.7 % الليلة قبل الماضية.

وقال الرئيس الأمريكي إنه توصل إلى إطار عمل لاتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن غرينلاند، لكنه ⁠لم يقدم أي تفاصيل في منشور على منصة «تروث سوشال» حول ما سيترتب على ذلك. وقال أيضاً إنه لن يفرض رسوماً جمركية.

وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.7 % إلى 0.68105 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ أكتوبر 2024. وصعد أيضاً بما يصل إلى 1 % إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2024 عند 108.03 ينات.

وأظهرت البيانات الأسترالية لشهر ديسمبر انخفاضاً في معدل البطالة إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر وسط ارتفاع في التوظيف لأكثر من مثلي ما توقعه الاقتصاديون.

وتراجع الين 0.3 % ليلامس 185.56 مقابل اليورو وهو ما يطابق المستوى القياسي المنخفض الذي لامسه يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وتراجعت العملة اليابانية 0.2 % لتتداول عند 158.68 مقابل الدولار، بالقرب من أدنى مستوى في 18 شهراً المسجل الأسبوع الماضي عند 159.45.