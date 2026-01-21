ارتفاع «وول ستريت» وأسهم أوروبا توقف خسائرها

ارتفعت مؤشرات بورصة وول ستريت الثلاثة الرئيسية الأربعاء، بعد ⁠أكبر موجة بيع للأسهم في ثلاثة أشهر ⁠في وقت يقيم فيه المستثمرون محاور كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتدى دافوس بما في ‌ذلك مسعاه ‌الجديد ⁠للاستحواذ على غرينلاند.

وخلال التعاملات صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.33%، ‍وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 0.07% وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 0.41%.

وبينما استبعد «ترامب» في خطاب ألقاه خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، استخدام القوة العسكرية للاستيلاء على جزيرة غرينلاند، شدد على ضرورة بدء مفاوضات فورية لضمها.

وهدأت هذه التصريحات من عمليات البيع الواسعة في «وول ستريت» التي حدثت في الجلسة الماضية، إذ تراجعت المؤشرات الثلاثة بأعلى وتيرة يومية منذ 10 أكتوبر، في ظل ارتفاع عوائد السندات.

وأوقفت الأسهم الأوروبية سلسلة خسائرها عند إغلاق تعاملات الأربعاء، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بشأن استبعاد القوة العسكرية لضم غرينلاند.

وأغلق مؤشر «ستوكس يوروب 600» دون تغيير يذكر عند 602.67 نقطة، رغم ارتفاع المؤشر الفرعي للموارد الأساسية بنسبة 3.75%، بدعم من أسهم شركات التعدين.

وانخفض مؤشر «داكس» الألماني 0.6% إلى 24560 نقطة، في حين ارتفع كل من «كاك» الفرنسي 0.1% إلى 8069 نقطة، و«فوتسي» البريطاني 0.11% إلى 10138 نقطة.