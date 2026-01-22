سوق دبي يلامس 6400 نقطة بمكاسب 4.7 مليارات درهم

لامس مؤشر سوق دبي المالي مستوى 6400 نقطة للمرة الأولى منذ جلسة 9 أبريل 2006، مواصلاً ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق 0.35% أو ما يعادل 22 نقطة، مسجلاً 6397.34 نقطة، بمكاسب جاوزت 4.7 مليارات درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات البورصات العربية، بقيادة الأسهم القيادية في قطاعات المالية، والعقارات، والمرافق العامة، والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.049 تريليون درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 1.054 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

واستمر سهم «ديوا» في تحليقه عند أعلى مستوى له منذ الإدراج في سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 0.66% إلى 3.05 دراهم.

وقفز سهم «أمان» بالحد الأقصى عند 0.529 درهم، ليقود ارتفاعات السوق للجلسة الثالثة على التوالي، في حين واصل سهم «إعمار العقارية» في استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة بـ135.6 مليون درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» بسيولة 52.2 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 46.95 مليون درهم صاعداً 1.5% ليغلق عند 30.6 درهماً.

وصعدت في سوق دبي أسهم سلامة 8.8%، ووطنية إنترناشيونال 3.97%، وشعاع كابيتال 2.6%، فيما انخفضت أسهم دبي الوطنية للتأمين 9.9%، وأجيليتي للمخازن 5.3%، وبي إتش إم كابيتال 2.1%، واكتتاب القابضة 1.57%.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 55.7 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 242.9 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 187.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 0.10% عند 10205.71 نقاط.

وتصدر «أدنوك للحفر» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 119.5 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 101.44 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 98.95 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم دار التأمين 13.5%، وحياة للتأمين 9.9%، وبيور هيلث القابضة 9.4%، ودانة غاز 4.65%.

في المقابل، انخفضت أسهم إي سفن- أذونات 9.8%، والإمارات للتأمين 4.1%، وأوراسكوم 3.9%، وإي سفن 2.75%.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.75 مليار درهم، موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و556.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 615.4 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 37.4 ألف صفقة.

الأسواق العربية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.33%، والكويتي 0.01%، فيما انخفضت بورصات قطر 0.03%، ومسقط 0.95%، والبحرين 0.05%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.31%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.33% ليغلق عند 10948 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4.7 مليارات ريال.

وصعدت أسهم سابك، وبنك الرياض، ومكة، والبحري، وسليمان الحبيب، ودار الأركان، ومسار، بنسب تراوحت بين 1 و4%.

في المقابل، انخفضت أسهم معادن، وأكوا باور، وبي إس إف، وإس تي سي، وأماك، ومجموعة تداول، بنسب تراوحت بين 1 و3%.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 15.859 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.131.572 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 46048 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 55362 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.31% ليغلق عند مستوى 20940 نقطة.

وربح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.97% ليغلق عند مستوى 12718 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.77% ليغلق عند مستوى 17223 نقطة.

الأردن

انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم قيادية مثل البنك العربي وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.34% إلى 3560.7 نقطة، في حين استقرت قيمة التداول عند 8.4 ملايين دينار، مقارنة مع الجلسة السابقة.

وانخفض سهم ⁠مصفاة البترول 0.34% إلى 5.81 دنانير وسهم البنك الإسلامي الأردني 0.4% إلى 5.‍04 دنانير وسهم البنك العربي 0.14% إلى 6.98 دنانير، فيما استقر سهم الاتصالات الأردنية عند 3.26 دنانير.