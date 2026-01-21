سوق دبي يعزز مكاسبه عند مستويات 2006 بـ4.3 مليارات درهم

عزز مؤشر سوق دبي المالي صعوده عند أعلى مستوى منذ جلسة 11 أبريل 2006 (20 عاماً تقريباً)، مواصلاً ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق 0.50% أو ما يعادل 31.75 نقطة، مسجلاً 6375.28 نقطة، بمكاسب ناهزت 4.3 مليارات درهم، بقيادة أسهم البنوك والعقارات والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.045 تريليون درهم في نهاية جلسة الاثنين إلى 1.049 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وواصل سهم «ديوا» صعوده عند أعلى مستوى له منذ الإدراج في سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 1% إلى 3.03 دراهم، وتصدر سهم «أمان» ارتفاعات السوق للجلسة الثانية على التوالي مرتفعاً 5.26%، في حين استمر سهم «إعمار العقارية» في استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة بـ144.5 مليون درهم مرتفعاً 0.68% ليغلق عند 14.7 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 105.7 ملايين درهم مستقراً عند 30.15 درهماً، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 63.6 مليون درهم صاعداً 0.83% ليغلق عند 9.7 دراهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم بنك السلام- البحرين 5.14%، وجي إف إتش المالية 3.79%، ومصرف عجمان 2.94%، والاتحاد العقارية 2.77%، فيما انخفضت أسهم سلامة 5.93%، والإسمنت الوطنية 5%، واكتتاب القابضة 4.5%، وسكون تكافل 3.85%.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 122.2 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 328.9 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 206.7 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 0.25% عند 10195.86 نقطة، رابحاً نحو 6 مليارات درهم.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 127.9 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 111.5 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 106.8 ملايين درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي سهما عمان والإمارات للاستثمار 14.96%، وإي سفن- أذونات 14.78% بالحد الأقصى، وزاد أسمنت الخليج 5.43%، وأوراسكوم 4.06%.

في المقابل، انخفضت أسهم رأس الخيمة الوطنية للتأمين 9.06%، وحياة للتأمين 5.75%، وإنفستكورب كابيتال 3.07%، ودار التأمين 2.67%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 10.4 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، لا سيما أسهم البنوك والعقارات والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.170 تريليونات درهم في نهاية جلسة الاثنين، إلى 4.180 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.131 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.049 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.9 مليار درهم، موزعة بواقع 1.22 مليار درهم في سوق أبوظبي، و700.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 563 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 36 ألف صفقة.

الأسواق العربية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفعت بورصة الكويت 0.13%، وقطر 0.14%، ومسقط 0.21%، والبحرين 0.43%، فيما انخفض «تاسي» السعودي 0.04%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر 1.9%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» هامشياً بنسبة 0.04% ليغلق عند 10912 نقطة، وبتداولات بلغت 4 مليارات ريال.

وتصدر سهما تبوك الزراعية، ومجموعة تداول، الشركات المتراجعة بنسبة 4%، وانخفضت أسهم سابك، وأكوا باور، والمراعي، وسليمان الحبيب، وبوبا العربية، وجبل عمر، بنسب تراوحت بين 1 و3%.

في المقابل، تصدر سهم الكابلات السعودية، الشركات المرتفعة بنسبة 10%، تلاه سهم «أماك» بنسبة 9%، عند 108.70 ريالات، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الإدراج، وارتفع سهم أرامكو السعودية 1% عند 25 ريالاً، وصعد سهم معادن، بنسبة 2% عند 74 ريالاً.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 37.264 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.115.713 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر (إيجي إكس 30) بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 45905 نقاط، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 55180 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.9% ليغلق عند مستوى 20875 نقطة.

الأردنارتفعت البورصة الأردنية بدعم شراء محدود في أسهم قيادية على رأسها سهم مصفاة البترول وسط سيولة ⁠جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.68% إلى ⁠3572.9 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 8.4 ملايين دينار، مقارنة مع 15.6 مليون دينار في الجلسة ‌السابقة.

وارتفع ‌سهم ⁠البنك الإسلامي الأردني 0.2 % إلى 5.06 دنانير وسهم البنك الأردني الكويتي 1.47 % إلى 3.‍45 دنانير.