سوق دبي يحلّق لأعلى مستوى في 20 عاماً بمكاسب 3 مليارات

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.042 تريليون درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة الماضي إلى 1.045 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.
وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم بنك دبي التجاري، بقيمة إجمالية 14.3 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 1.54 مليون سهم من أسهم البنك بقيمة 9.30 دراهم للسهم الواحد.
وصعدت في سوق دبي أسهم سلامة 12.13%، ودبي للمرطبات 6.44%، واكتتاب القابضة 5.56%، فيما انخفضت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 5.9%، والخليج للملاحة 2.6%، وبي إتش إم كابيتال 2.46%، والأغذية المتحدة 2.3%.
وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 46.9 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 158 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 111.13 مليون درهم.
سوق أبوظبي
وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 163.3 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 123.6 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 101.6 مليون درهم.
وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إي 7 - أذونات 15%، وعمان والإمارات للاستثمار 15% بالحد الأقصى، وزاد إنفستكورب كابيتال 13.99%، وإي سفن 3.88%، في المقابل، انخفضت أسهم رابكو للاستثمار 5.34%، والفجيرة لصناعات البناء 4.37%، والبنك العربي المتحد 2.94%، وحياة للتأمين 2.11%.
مكاسب وسيولة
واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.9 مليار درهم، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، و581.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 597.55 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 36.3 ألف صفقة.
الأسواق العربية
السعودية
وتصدّر سهم شمس، الشركات المرتفعة بنسبة 10% عند 13.53 ريالاً، وارتفع سهم اليمامة للحديد بنسبة 9% عند 39.22 ريالاً، وصعد سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، بنسبة 1%.
في المقابل، تراجعت أسهم سابك، وبترو رابغ، ودله الطبية، والنهدي، والمراعي، والبحري، وسابك للمغذيات، وعلم، وأكوا باور، بنسب تراوحت بين 1 و4%.
مصر
وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 45048 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 54092 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 2.49% ليغلق عند مستوى 20485 نقطة.
وربح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 12607 نقطة.
الأردن
وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.42% إلى 3548.86 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 15.6 مليون دينار.