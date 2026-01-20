سوق دبي يحلّق لأعلى مستوى في 20 عاماً بمكاسب 3 مليارات

عاود مؤشر سوق دبي المالي تحليقه مجدداً عند أعلى مستوى منذ جلسة 13 أبريل 2006 (20 عاماً تقريباً)، مواصلاً ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق 0.43% أو ما يعادل 27.4 نقطة، مسجلاً 6343.53 نقطة، بمكاسب جاوزت 3 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقارات والصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.042 تريليون درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة الماضي إلى 1.045 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «ديوا» بنسبة 1.7% إلى 3 دراهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الإدراج في سوق دبي المالي، وصعد سهم «أمان» بالحد الأقصى عند 0.437 درهم، ليقود ارتفاعات 30 سهماً بالسوق، في حين واصل سهم «إعمار العقارية» استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ128.4 مليون درهم مرتفعاً 1.04% ليغلق عند 14.6 درهماً، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 45.5 مليون درهم مستقراً عند 16.3 درهماً، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 35.45 مليون درهم صاعداً 1.37% ليغلق عند 9.62 دراهم.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم بنك دبي التجاري، بقيمة إجمالية 14.3 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 1.54 مليون سهم من أسهم البنك بقيمة 9.30 دراهم للسهم الواحد.

وصعدت في سوق دبي أسهم سلامة 12.13%، ودبي للمرطبات 6.44%، واكتتاب القابضة 5.56%، فيما انخفضت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 5.9%، والخليج للملاحة 2.6%، وبي إتش إم كابيتال 2.46%، والأغذية المتحدة 2.3%.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 46.9 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 158 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 111.13 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.47% عند 10170.50 نقطة، رابحاً نحو 9 مليارات درهم.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 163.3 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 123.6 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 101.6 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إي 7 - أذونات 15%، وعمان والإمارات للاستثمار 15% بالحد الأقصى، وزاد إنفستكورب كابيتال 13.99%، وإي سفن 3.88%، في المقابل، انخفضت أسهم رابكو للاستثمار 5.34%، والفجيرة لصناعات البناء 4.37%، والبنك العربي المتحد 2.94%، وحياة للتأمين 2.11%.

مكاسب وسيولة

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 12 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، لا سيما أسهم البنوك والعقارات والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.158 تريليونات درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة الماضي، إلى 4.170 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.125 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.045 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.9 مليار درهم، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، و581.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 597.55 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 36.3 ألف صفقة.

الأسواق العربية

شهدت مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.04%، والكويتي 0.77%، والقطري 0.72%، ومسقط 0.15%، والبحرين 0.04%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر 2.49%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.04% ليغلق عند 10917 نقطة، وبتداولات بلغت 4 مليارات ريال.

وتصدّر سهم شمس، الشركات المرتفعة بنسبة 10% عند 13.53 ريالاً، وارتفع سهم اليمامة للحديد بنسبة 9% عند 39.22 ريالاً، وصعد سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، بنسبة 1%.

في المقابل، تراجعت أسهم سابك، وبترو رابغ، ودله الطبية، والنهدي، والمراعي، والبحري، وسابك للمغذيات، وعلم، وأكوا باور، بنسب تراوحت بين 1 و4%.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات الاثنين، فيما ربح رأس المال السوقي 60.482 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.078.449 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 45048 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 54092 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 2.49% ليغلق عند مستوى 20485 نقطة.

وربح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 12607 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم شراء في أسهم استراتيجية بقيادة سهم البنك العربي وسط تحسن في ⁠قيمة التداول.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.42% إلى ⁠3548.86 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 15.6 مليون دينار.