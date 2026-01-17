39 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 39 مليار درهم في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، لاسيما أسهم البنوك والعقارات والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.119 تريليونات درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة قبل الماضي، إلى 4.158 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.116 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.042 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة في 5 جلسات جاوزت 10 مليارات درهم، موزعة بواقع 6.4 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.65 مليارات درهم في سوق دبي، بعد التداول على 2.85 مليار سهم عبر تنفيذ 183.5 ألف صفقة.

وأضاف سوق دبي المالي مكاسب أسبوعية بنحو 21 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 1.45% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 1.021 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولا إلى 1.042 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «أمان» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 18%، وارتفعت أسهم الرمز كوربوريشن 14.8%، واكتتاب القابضة 14.55%، والإسمنت الوطنية 10.1%، والمزايا القابضة 7.2%، وتاكسي دبي 5.5%.

في المقابل، تراجعت أسهم الاستشارات المـالية الدولية 8.6%، وسكون تكافل 6.48%، والخليج للملاحة 5%، وجي إف إتش المالية 4.9%، والإمارات ريم للاستثمار 3.5%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات بنحو 857.9 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 350.16 مليون درهم، ثم «ديوا» جاذباً سيولة 278.8 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 422 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.4 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 977.1 مليون درهم. وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.14% إلى مستوى 10123.26 نقطة، رابحاً نحو 18 مليار درهم في 5 جلسات.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 920.7 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «الدار العقارية» بسيولة 776.2 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 526.8 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إي سفن- أذونات 72.4%، وعنان للاستثمار 45.5%، والإمارات للتأمين 8.96%، وبريسايت 6.4%، وأبوظبي الإسلامي 6.15%.

في المقابل، تراجعت أسهم دار التأمين 9.4%، وعمان والإمارات للاستثمار 6.54%، وألفا داتا 4.6%، وجي إف إتش المالية 4.5%، والصير للمعدات 4.4%. وارتفعت أسهم الإمارات في آخر جلسات الأسبوع، وصعد مؤشر سوق دبي 0.87% إلى 6316.14 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.66% إلى 10123.26 نقطة.

4.11

تريليونات درهم رأس المال السوقي للأسهم المدرجة

10

مليارات سيولة اجتذبتها الأسهم عبر تنفيذ 183.5 ألف صفقة