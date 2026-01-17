6 أسواق عربية تتزين بـ«الأخضر» في أسبوع

مؤشر سوق دبي المالي يرتفع %1.45 في 5 جلسات بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات

تزينت 6 أسواق أسهم عربية باللون الأخضر خلال الأسبوع الماضي، إذ شهدت بعض المؤشرات مكاسب متفاوتة، فيما خالفت بورصتا الكويت والبحرين الاتجاه الصاعد للأسواق.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1.45% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والمرافق العامة.

وتصدر سهم «أمان» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 18%، وارتفعت أسهم الرمز كوربوريشن 14.8%، واكتتاب القابضة 14.55%، والإسمنت الوطنية 10.1%، والمزايا القابضة 7.2%، وتاكسي دبي 5.5%.

في المقابل، تراجعت أسهم الاستشارات المـالية الدولية 8.6%، وسكون تكافل 6.48%، والخليج للملاحة 5%، وجي إف إتش المالية 4.9%، والإمارات ريم للاستثمار 3.5%.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 1.14% إلى 10123.26 نقطة، رابحاً 18 مليار درهم. وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 920.7 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» بسيولة 776.2 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 526.8 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إي سفن- أذونات 72.4%، وعنان للاستثمار 45.5%، والإمارات للتأمين 8.96%، وبريسايت 6.4%، وأبوظبي الإسلامي 6.15%.

في المقابل، تراجعت أسهم دار التأمين 9.4%، وعمان والإمارات للاستثمار 6.54%، وألفا داتا 4.6%، وجي إف إتش المالية 4.5%، والصير للمعدات 4.4%.

الأسواق العربية

مع المكاسب التي شهدها 16 قطاعاً هذا الأسبوع، سجلت السوق السعودية أداءً إيجابياً، ليرتفع المؤشر العام «تاسي» 3.29%، أو ما يعادل 345.09 نقطة، منهياً التعاملات عند النقطة 10818.32.

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في «تداول» إلى 9.159 تريليونات ريال، مقابل 8.772 تريليونات ريال، بنهاية الأسبوع السابق. وسجلت قيم التداولات الأسبوعية 25.34 مليار ريال، مقارنة مع 20.29 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بما يشكل ارتفاعاً نسبته 24.88%.

وتصدر سهم «الواحة» قائمة الأكثر ارتفاعاً لينمو بنسبة 22.12%، تلاه سهم «هرفي للأغذية» الذي ارتفع بنسبة 14.79%، معادن 12.3%، وبرغرايززر 12.2%، ووفرة 10.9%، فيما تصدر سهم ثمار قائمة الأكثر انخفاضاً متراجعاً 13.16%، تلاه المسار الشامل الذي انخفض بنسبة 8.09%، وجاز 7.1%، ومهارة 6.7%، وعطاء 6.56%.

وشهدت السوق الكويتية أداءً سلبياً خلال الأسبوع المنتهي في 15 يناير، ليتراجع مؤشر السوق الأول إلى النقطة 9352.09 بما يشكل انخفاضاً بنسبة 0.97% عن مستوى إغلاق الأسبوع الماضي.

كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.51% إلى 8510.96 نقاط. وانخفض مؤشر السوق العام 1.01% مختتماً التعاملات عند 8748.94 نقطة، كذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.19% إلى 8060.18 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم الكويتية بنهاية الأسبوع 52.24 مليار دينار، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 1% (أو ما يعادل 530 مليون دينار) مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع الماضي.

كذلك، انخفضت قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 1.05% إلى 368.46 مليون دينار، فيما ارتفعت أحجام التداولات الأسبوعية 1.09% لتسجل 1.35 مليار سهم، عبر 90.97 ألف صفقة.

وتصدر سهم «يوباك» قائمة الأكثر انخفاضاً ليسجل تراجعاً 15.71%، تلاه سهم مراكز الذي انخفض 12.38%، ثم سهم تجار 11.33% وتنظيف 11.02%، فيما تصدر سهم معادن قائمة الأكثر ارتفاعاً لينمو بنسبة 9.45%، تلاه سهم بترولية الذي ارتفع بنسبة 8.12%، ثم سهم ورقية 6.82% وبيان 6.62%.

بينما سجلت السوق القطرية أداءً إيجابياً ليرتفع المؤشر العام 0.90% إلى النقطة 11067.64، وبزيادة تعادل 98.31 نقطة عن مستوى الأسبوع الماضي.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 663.49 مليار ريال، مقارنة مع 644.12 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي.

وجاء سهم قطر للسينما وتوزيع الأفلام على رأس قائمة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو9.49%، تلاه سهم مجمع شركات المناعي 6.52%، كما ارتفع سهم كيو إن بي 2.69%، ثم قطر لنقل الغاز المحدودة بـ2.61%.

فيما تصدر سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين قائمة الخسائر متراجعاً بنسبة 10%، تلاه سهم شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي 4.47% وشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة 4.46%، تليها شركة ودام الغذائية بـ4.29%.

وفي أسبوع تداول قصير، اقتصر على أربع جلسات فقط، ارتفع مؤشر «مسقط 30» إلى 6223.77 نقطة، بما يشكل مكاسب بنحو 97.78 نقطة أو 1.6% عن مستواه بنهاية الأسبوع الماضي، وسط ارتفاع جماعي للقطاعات.

وسجلت القيمة السوقية ارتفاعاً بنسبة 0.97% إلى 33.251 مليار ريال، مقارنة مع 32.932 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية 318.53 مليون ريال.

وتراجعت أحجام التداولات الأسبوعية بنسبة 39.97% إلى 728.95 مليون ورقة مالية، مقابل 1.214 مليار سهم في الأسبوع الماضي. كما تراجعت قيم التداولات 34.35% إلى 174.64 مليون ريال، مقابل 266.04 مليون ريال في الأسبوع الماضي.

وجاء سهم جلفار للهندسة والمقاولات على رأس قائمة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو 30.77%، تلاه سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية 23.44 % ثم تكافل عمان للتأمين بنسبة 16.67%، بينما تصدر سهم صناعة مواد البناء قائمة الأكثر تراجعاً هذا الأسبوع منخفضاً بنحو 8.11%، تلاهم سهم الغاز الوطنية 7.07% والكروم العمانية 5.41%.

وسجلت بورصة البحرين أداءً أسبوعياً مائلاً للهبوط، في ظل ضغوط بيعية انعكست بوضوح على المؤشرات الرئيسية، مع تفوّق عدد الأسهم الخاسرة على الرابحة وتراجع واضح في المؤشر الإسلامي.وانخفض مؤشر البحرين العام 0.65% ليغلق عند 2045 نقطة، في المقابل، كان الهبوط أكثر حدّة في مؤشر البحرين الإسلامي الذي تراجع بنسبة 2.09% ليصل إلى 996.56 نقطة.

وعلى صعيد حركة التداول، بلغت الكمية المتداولة 11.93 مليون سهم، بقيمة 3.44 ملايين دينار بحريني.

أما من حيث أداء الشركات، فقد فاق عدد الخاسرين عدد الرابحين بواقع 13 شركة متراجعة مقابل 7 شركات مرتفعة.

وتصدر سهم «جي إف إتش» قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض نسبته 4.92% تلاه سهم ESTERAD الذي تراجع بنسبة 3% ثم سهم «جي إتش جي» بنسبة 1.5%، فيما تصدر سهم BCFC قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.89% تلاها سهم KHALEEJI الذي نما بنسبة 2.47% ثم سهم BKIC مرتفعاً بنسبة 2.44%.

وفي مصر، أغلق مؤشر «إيجي إكس 30» عند 43346.87 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 3.56%، بينما سجل مؤشر EGX70 انخفاضاً بنحو 5.76% مغلقاً عند 12196 نقطة، في حين انخفض مؤشر EGX100 بنحو 4.55% مغلقاً عند 16435.85 نقطة.وبلغ إجمالي القيمة السوقية 2,973.0 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل انخفاضاً بنحو %0.64 خلال الفترة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 669.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.430 ملايين ورقة منفذة عبر 679 ألف عملية. ويأتي ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 514.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 7.360 ملايين ورقة منفذة عبر 608 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 5.24% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات والأذون نحو 94.76% خلال الأسبوع.