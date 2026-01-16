سوق دبي يستقر فوق 6261 نقطة بمكاسب 1.6 مليار درهم

استقر مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 6261 نقطة، متراجعاً هامشياً بنسبة 0.01%، ليغلق عند 6261.94 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 1.6 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.032 تريليون درهم في نهاية جلسة الأربعاء إلى 1.034 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «الوطنية الدولية القابضة» ارتفاعات 25 سهماً في سوق دبي مرتفعاً 10.74%، وصعدت أسهم الإسمنت الوطنية 5.97%، واكتتاب القابضة 4.95%، والإثمار القابضة 4.17%، فيما انخفضت أسهم بنك السلام - البحرين 2.3%، وشعاع كابيتال 1.75%، وأمانات القابضة 1.56%، وإعمار للتطوير 1.54%.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة سوق دبي بـ187.4 مليون درهم، تلاه «العربية للطيران» بسيولة 64.44 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً أكثر من 53.97 مليون درهم.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 19.2 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 206 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 186.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.19% عند مستوى 10056.54 نقطة.وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 169.44 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 124.97 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 107.15 ملايين درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إي سفن- أذونات 14.47% بالحد الأقصى، وحياة للتأمين 9.45%، والبنك العربي المتحد 4.48%، وأوراسكوم 2.7%.

في المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 6.54%، ودار التأمين 5.2%، والخليج اﻻستثمارية 4.05%، ورأس الخيمة للإسمنت 3.6%.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.75 مليار درهم، موزعة بواقع 1.14 مليار درهم في سوق أبوظبي، و610.5 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 495 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 35.9 ألف صفقة.

أسواق عربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات تراجعاً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي 1.16 %، والكويتي 0.65 %، والقطري 1.28 %، والبحرين 0.02 %، فيما ارتفعت مؤشر بورصة مسقط 0.74%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ0.67 %.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.16%، ليغلق عند 10818 نقطة، وبتداولات بلغت 4.5 مليارات ريال.

وتصدر سهم ثمار، الشركات المتراجعة بنسبة 7%، تلاه سهم باعظيم، بنسبة 5%، وانخفضت أسهم أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، والأهلي السعودي، وبنك الرياض، ومصرف الإنماء، والمراعي، وبنك البلاد، ودار الأركان، والبنك الأول، بنسب تراوحت بين 1 و4%.

في المقابل، تصدّر سهما قو للاتصالات، وسي جي إس، الشركات المرتفعة بنسبة 3%، ثم سهما البحري، والواحة بنسبة 2%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس، فيما خسر رأس المال السوقي 7.703 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.972.963 تريليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» نحو 0.67% ليغلق عند مستوى 43346 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.04% ليغلق عند مستوى 51891 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.66% ليغلق عند مستوى 19712 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 1.62% ليغلق عند مستوى 12196 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 1.28% ليغلق عند مستوى 16435 نقطة.

الأردن

انخفضت البورصة الأردنية ‌في ختام تعاملات الأسبوع بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية مثل البنك العربي وسط قيمة ⁠تداول ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً 0.34% إلى 3540.16 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 7.9 ملايين دينار، مقارنة مع 11.8 مليون دينار ‌في الجلسة السابقة.

وانخفض ⁠سهم البوتاس العربي 1.05 بالمئة إلى 36.6 ديناراً وسهم مصفاة البترول 0.51 بالمئة إلى 5.8 دنانير وسهم البنك العربي 0.15 بالمئة إلى 6.71 دنانير، فيما ارتفع سهم مناجم الفوسفات 0.‍13 بالمئة إلى 23.69 ديناراً.