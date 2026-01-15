أسهم الإمارات تهدئ وتيرة صعودها.. والسيولة 2.56 مليار درهم

هدأت أسواق الأسهم المحلية من وتيرة صعودها، وتخطت سيولة الأسهم 2.56 مليار درهم، موزعة بواقع 1.69 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و872.66 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 763 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 47.7 ألف صفقة، وسط عمليات جني أرباح سريعة، وذلك بعد جلسة سابقة من المكاسب الكبيرة، تخللتها مشتريات أجنبية قوية، وبلغت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.13 تريليونات درهم بختام تداولات أمس، موزعة بواقع 3.098 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.032 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 6262.4 نقطة، بضغط بعض الأسهم القيادية، منخفضاً بـ0.90%، وواصل سهم «إعمار العقارية» استحواذه على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي مغلقاً عند 14.45 درهماً، تلاه سهم «ديوا» بـ85.75 مليون درهم مرتفعاً 0.69%، ليغلق عند 2.91%، ثم «الإمارات دبي الوطني» بـ70.57 مليون درهم.

وتصدر سهم «أمان» ارتفاعات 12 شركة بسوق دبي مرتفعاً 11.99%، وصعدت أسهم أجيليتي للمخازن 3.03%، وأمانات القابضة 2.4%، وبنك السلام- البحرين 2.35%، فيما انخفضت أسهم الوطنية الدولية القابضة 9.7%، والإسمنت الوطنية 9.24%، والوطنية للتأمينات العامة 6.8%، واكتتاب القابضة 6.55%.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 116.2 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 342.95 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 226.75 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10037.37 نقطة، متراجعاً 0.52%، وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 301.5 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 199.75 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 115.9 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم إي سفن- أذونات 14.3%، وأجيليتي جلوبال 3.2%، والخليج للمشاريع الطبية 3.1%، وأدنوك للغاز 2.06%، في المقابل تراجعت أسهم حياة للتأمين 5.2%، وتو بوينت زيرو 4.6%، وسبيس42 4.5%، والدار العقارية 3.55%.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجعت بورصتا الكويت 0.12 %، وقطر 0.17 %، فيما ارتفع «تاسي» السعودي 0.47%، ومسقط 0.74%، والبحرين 0.01%، وخارج منطقة الخليج انخفض مؤشر بورصة مصر 1.43 %.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.47%، ليغلق عند 10945 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ شهرين، وبتداولات بلغت 6.8 مليارات ريال.

وصعدت أسهم مصرف الراجحي، وأكوا باور، والأهلي السعودي، ومصرف الإنماء، ومعادن، وسابك للمغذيات، وبي إس إف، وعلم، والعربي، وبنك الرياض، بنسب تراوحت بين 1 و4%.

في المقابل، تصدر سهم صادرات تراجعات السوق بنسبة 10%، وتراجعت أسهم عطاء، ومجموعة إم بي سي، والأبحاث والإعلام، ومحطة البناء، وتمكين، بنسب تراوحت بين 3 و4%.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأربعاء، فيما خسر رأس المال السوقي 42.517 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.980.666 تريليون جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» نحو 1.43%، ليغلق عند مستوى 43058 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 1.26%، ليغلق عند مستوى 51871 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.43%، ليغلق عند مستوى 19580 نقطة.

هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 2.44% ليغلق عند مستوى 12396 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 2.09%، ليغلق عند مستوى 16648 نقطة.

الأردن

انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، مثل البنك العربي وسط تحسن في قيمة ⁠التداول.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.1% ⁠إلى 3552.25 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 11.8 مليون دينار، مقارنة مع 8.3 ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وانخفض ⁠سهم مناجم الفوسفات 0.55 في المئة إلى 23.66 ديناراً، وسهم الكهرباء الأردنية 1.11 في المئة إلى 3.57 ‍دنانير، وسهم البنك العربي 0.59 في المئة إلى 6.72 دنانير، فيما ارتفع سهم بنك الإسكان 0.‍67 في المئة إلى 4.48 دنانير.