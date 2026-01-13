قلق المستثمرين ينتقل إلى مؤشرات «وول ستريت»

انتقل قلق المستثمرين إلى مؤشرات «وول ستريت» وأصابها بالتراجع بعد أن استهلت تداولاتها بارتفاعات غير مسبوقة لبعض مؤشراتها. وانخفض مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.22%، وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.35%، وانخفض مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.37%.

وكان مؤشرا «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» قد ارتفعا في بداية التداولات قرب مستويات غير مسبوقة بعد أن ⁠جاء تقرير التضخم متوافقاً إلى حد بعيد مع التوقعات التي ⁠تدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، في حين عكف المستثمرون على تقييم ​نتائج أعمال فصلية ​متباينة من «​جيه. بي مورجان» و«دلتا ‌إير لاينز».

وحذت أسهم ⁠أوروبا حذو مثيلاتها في «وول ستريت» مع تقييم المستثمرين سلسلة من نتائج الشركات قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية، بينما قفز سهم شركة «أورستد» إثر صدور حكم قضائي في الولايات المتحدة يسمح لها بمواصلة العمل في مشروع ⁠بولاية رود آيلاند.

وبينما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.06%، تراجع مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.03%، وانخفض مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.08%، ونزل مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.14%.

وقفزت أسهم شركة «أورستد» الدنماركية لطاقة الرياح ​البحرية 5.​7% إلى أعلى مستوى في شهر بعدما سمح لها قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة باستئناف العمل في مشروع بولاية رود آيلاند، والذي أوقفته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب أربعة مشاريع أخرى الشهر الماضي.

وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكاي» الياباني إلى مستوى قياسي، في حين ⁠انخفض الين إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل اليورو والفرنك السويسري، إذ راهن المستثمرون على ‌المزيد من التحفيز المالي وسط تقارير تفيد بأن الحكومة قد تدعو إلى انتخابات مبكرة الشهر المقبل. وقفز مؤشر «نيكاي» 3.6% ليصل إلى مستوى قياسي عند 53814.79 نقطة. وأغلق المؤشر على ارتفاع 3.1% عند مستوى غير مسبوق بلغ 53549.16 نقطة. وسجل مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً أيضاً ذروة خلال اليوم وأغلق مرتفعاً 2.4%.