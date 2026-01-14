سوق دبي يحلّق لأعلى مستوى في 20 عاماً بمكاسب 9.7 مليارات

حلّق مؤشر سوق دبي المالي لأعلى مستوى منذ جلسة 13 أبريل 2006 (20 عاماً تقريباً)، مواصلاً ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.81% أو ما يعادل 60 نقطة، مسجلاً 6319.3 نقطة، بمكاسب 9.7 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقارات والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.031 تريليون درهم في نهاية جلسة الاثنين إلى 1.040 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وتجاوز سهم «الإمارات دبي الوطني» مستوى 30 درهماً، صاعداً بنسبة 1.68% عند 30.25 درهماً، ليسجل أعلى مستوى له منذ إدراجه بسوق دبي المالي.

وتصدر سهم «طلبات» ارتفاعات 28 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 7.4% عند 0.993 درهم، في حين واصل سهم «إعمار العقارية» استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ178.4 مليون درهم مرتفعاً 0.34% ليغلق عند 14.65 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 173.7 مليون درهم، ثم «طلبات» جاذباً 65.8 مليون درهم.

وشهد سوق دبي تنفيذ 6 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم شركة أمانات القابضة، بقيمة إجمالية 182 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 151.7 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 1.2 درهم للسهم الواحد.

وصعدت في سوق دبي أسهم اكتتاب القابضة 2.57%، وديوا 2.12%، ودبي الإسلامي 1.17%، فيما انخفضت أسهم الاستشارات المالية الدولية 8.6%، وأليك القابضة 4.44%، والإثمار القابضة 3.4%، والفردوس القابضة 2.3%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 142.7 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 390.4 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 247.7 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.82% عند 10089.76 نقطة، رابحاً نحو 15.3 مليار درهم.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 196 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 185.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 134.66 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إي سفن- أذونات 14.66% بالحد الأقصى، وأسمنت الخليج 4.3%، وأوراسكوم 4.17%، والبنك العربي المتحد 3.9%، في المقابل، انخفضت أسهم بنك الشارقة 2.2%، وألفا ظبي القابضة 1.68%، وبيور هيلث القابضة 1.56%، وطاقة 1.3%.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 2.55 مليار درهم، موزعة بواقع 1.5 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.04 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 726.6 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 39.7 ألف صفقة.

الأسواق العربية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 1.38%، والكويتي 0.86%، والقطري 0.60%، فيما تراجعت بورصتا مسقط 0.23%، والبحرين 0.08%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.65%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.38% ليغلق عند 10894 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ شهرين، بتداولات بلغت 6.1 مليارات ريال.

وتصدر سهم الواحة الشركات المرتفعة بالسوق بنسبة 10%، في حين صعد سهم أرامكو السعودية بنسبة 3% عند 24.92 ريالاً، وارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 2% عند 102.50 ريال، وقفز سهم معادن لأعلى مستوى له منذ الإدراج بالسوق مرتفعاً 5% عند 70.80 ريالاً.

وارتفعت أسهم الأهلي السعودي، وإس تي سي، والتعاونية، والأول، والمراعي، ومجموعة تداول، وطيبة، وجبل عمر، بنسب تراوحت بين 1و5%.

في المقابل، تصدر سهم نسيج، الشركات المنخفضة بنسبة 10%، وتراجعت أسهم ثمار، وسيسكو، والوطنية للتعليم، وتهامة، وعطاء، بنسب تراوحت بين 1 و4%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء، فيما خسر رأس المال السوقي 19.069 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.023.183 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بنحو 0.65% ليغلق عند مستوى 43684 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.24% ليغلق عند مستوى 52535 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.64% ليغلق عند مستوى 19865 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 1.36% ليغلق عند مستوى 12707 نقاط، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 1.45% ليغلق عند مستوى 17004 نقاط.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم شراء في أسهم قيادية مثل البنك الإسلامي الأردني وسط سيولة جيدة.

وأغلق ⁠المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.21% إلى 3555.87 نقطة، ⁠في حين بلغت قيمة التداول 8.3 ملايين دينار، مقارنة مع 11.4 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وارتفع ‌سهم ‌البنك ⁠الأردني الكويتي 0.57 بالمئة إلى 3.5 دنانير وسهم مصفاة البترول 0.51% إلى 5.86 دنانير ‍وسهم البنك الإسلامي الأردني 1.85% إلى 4.96 دنانير، فيما تراجع سهم البنك العربي 0.‍44% إلى 6.76 دنانير.