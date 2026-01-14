سوق دبي يحلّق لأعلى مستوى في 20 عاماً بمكاسب 9.7 مليارات

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.031 تريليون درهم في نهاية جلسة الاثنين إلى 1.040 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.
وتجاوز سهم «الإمارات دبي الوطني» مستوى 30 درهماً، صاعداً بنسبة 1.68% عند 30.25 درهماً، ليسجل أعلى مستوى له منذ إدراجه بسوق دبي المالي.
وتصدر سهم «طلبات» ارتفاعات 28 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 7.4% عند 0.993 درهم، في حين واصل سهم «إعمار العقارية» استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ178.4 مليون درهم مرتفعاً 0.34% ليغلق عند 14.65 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 173.7 مليون درهم، ثم «طلبات» جاذباً 65.8 مليون درهم.
وشهد سوق دبي تنفيذ 6 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم شركة أمانات القابضة، بقيمة إجمالية 182 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 151.7 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 1.2 درهم للسهم الواحد.
وصعدت في سوق دبي أسهم اكتتاب القابضة 2.57%، وديوا 2.12%، ودبي الإسلامي 1.17%، فيما انخفضت أسهم الاستشارات المالية الدولية 8.6%، وأليك القابضة 4.44%، والإثمار القابضة 3.4%، والفردوس القابضة 2.3%.
واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 142.7 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 390.4 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 247.7 مليون درهم.
سوق أبوظبي
وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إي سفن- أذونات 14.66% بالحد الأقصى، وأسمنت الخليج 4.3%، وأوراسكوم 4.17%، والبنك العربي المتحد 3.9%، في المقابل، انخفضت أسهم بنك الشارقة 2.2%، وألفا ظبي القابضة 1.68%، وبيور هيلث القابضة 1.56%، وطاقة 1.3%.
سيولة
السعودية
وتصدر سهم الواحة الشركات المرتفعة بالسوق بنسبة 10%، في حين صعد سهم أرامكو السعودية بنسبة 3% عند 24.92 ريالاً، وارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 2% عند 102.50 ريال، وقفز سهم معادن لأعلى مستوى له منذ الإدراج بالسوق مرتفعاً 5% عند 70.80 ريالاً.
وارتفعت أسهم الأهلي السعودي، وإس تي سي، والتعاونية، والأول، والمراعي، ومجموعة تداول، وطيبة، وجبل عمر، بنسب تراوحت بين 1و5%.
في المقابل، تصدر سهم نسيج، الشركات المنخفضة بنسبة 10%، وتراجعت أسهم ثمار، وسيسكو، والوطنية للتعليم، وتهامة، وعطاء، بنسب تراوحت بين 1 و4%.
مصر
وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بنحو 0.65% ليغلق عند مستوى 43684 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.24% ليغلق عند مستوى 52535 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.64% ليغلق عند مستوى 19865 نقطة.
وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 1.36% ليغلق عند مستوى 12707 نقاط، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 1.45% ليغلق عند مستوى 17004 نقاط.
الأردن
وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.21% إلى 3555.87 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 8.3 ملايين دينار، مقارنة مع 11.4 مليون دينار في الجلسة السابقة.
وارتفع سهم البنك الأردني الكويتي 0.57 بالمئة إلى 3.5 دنانير وسهم مصفاة البترول 0.51% إلى 5.86 دنانير وسهم البنك الإسلامي الأردني 1.85% إلى 4.96 دنانير، فيما تراجع سهم البنك العربي 0.44% إلى 6.76 دنانير.