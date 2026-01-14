انتعاش أسهم شركات السيارات الكهربائية الصينية

ارتفعت أسهم شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية مع تحرك المفوضية الأوروبية لتقييد الأسعار ودراسة نظام حد أدنى للأسعار بدلاً من الرسوم الجمركية على الواردات.



وارتفعت أسهم شركة «بي واي دي» (BYD) وغيرها من شركات السيارات الكهربائية الصينية الثلاثاء- وسط توقعات بزيادة هوامش أرباح المنتجات ونمو المبيعات لدى هذه الشركات.

وبموجب الخطة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي الاثنين، سوف يقترح المصدرون الصينيون حداً أدنى لأسعار الاستيراد، وحدوداً سنوية للكميات، وخطط استثمارات مستقبلية في المنطقة، لتقوم المفوضية بتقييمها.

وسيحل النظام الجديد محل الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية التي فُرضت في عام 2024، والتي تصل إلى 35%.

وقال يوجين هسياو، رئيس استراتيجية أسهم الصين في «ماكواري كابيتال»: ينبغي أن يكون هذا إيجابياً لعلاقات أفضل بين الاتحاد الأوروبي وشركات صناعة السيارات الصينية.

وأضاف أن الاتفاق استغرق وقتاً طويلاً للتوصل إليه. وتمكنت الصين من تصدير 579 ألف سيارة كهربائية إلى أوروبا خلال الأشهر الـ 11 شهراً الأولى من عام 2025.