سوق دبي فوق 4700 نقطة.. و«إعمار للتطوير» يحلق

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.9 مليار درهم في ختام تداولات أمس، موزعة بواقع 1.22 مليار درهم في سوق أبوظبي، و702.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 548.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 37.4 ألف صفقة.

سوق دبي

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4700 نقطة في ختام جلسة أمس، ليغلق مؤشر السوق عند 4729.58 نقطة، منخفضاً بـ 0.65 %.

واستحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي على أكثر من نصف سيولة السوق، بنسبة 53 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 702.7 مليون درهم، وهي «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«مصرف عجمان»، بسيولة ناهزت 372.35 مليون درهم.

وتصدر سهم «الاستشارات المالية الدولية»، ارتفاعات 10 أسهم بالسوق، مرتفعاً 13.6 %، وصعدت في سوق دبي أسهم «الخليج للملاحة» 6.4 %، و«إعمار للتطوير»، الذي ارتفع

4.11 %، ليغلق عند 11.40 درهماً، وهو مستوى قياسي جديد، وكان السهم قد سجل خلال الجلسة أعلى مستوى له منذ الإدراج عند 11.6 درهماً.

أقفل سهم «سوق دبي المالي» مرتفعاً بنسبة 1.4 % عند 1.41 درهم، بينما انخفض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 2.2 % عند 9.50 دراهم، كما انخفض سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 3.3 % عند 6.50 دراهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم «مصرف عجمان»، منخفضاً بنسبة 2.2 % عند 1.76 درهم، وبتداولات تجاوزت 35 مليون سهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 63.5 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 418.3 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 354.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9313.35 نقطة، متراجعاً 0.97 % بنهاية جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 192.7 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 89.99 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 88.2 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم أ«م القيوين للاستثمارات» 6.9 %، و«بالمز الرياضية» 4.3 %، و«أبوظبي لبناء السفن» 4.3 %، و«أجيليتي جلوبال» 1.5 %.

وأقفل سهم «ملتيبلاي» منخفضاً بنسبة 2.3 %، عند 2.17 درهم، بينما انخفض سهم «لولو» بنسبة 1 %، عند 2.01 درهم.