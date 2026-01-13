سوق دبي يحلّق لأعلى مستوى منذ منتصف يناير 2008

عاود مؤشر سوق دبي المالي تحليقه عند أعلى مستوى منذ جلسة 15 يناير 2008 (18 عاماً)، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.68% أو ما يعادل 42.4 نقطة، مسجلاً 6268.31 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 9.3 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والصناعة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.021 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 1.031 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وسجلت 3 أسهم مستويات تاريخية جديدة، وهي: سهم «الإمارات دبي الوطني» الذي ارتفع بـ1.36% مغلقاً عند 29.75 درهماً، وارتفع سهم «أليك القابضة» بنسبة 7.14% عند 1.80 درهم، كذلك صعد سهم «دو» بنسبة 1.98% عند 10.3 دراهم.

وقفز سهما «اكتتاب القابضة» و«الإسمنت الوطنية» بالحد الأقصى عند 0.506 درهم و5 دراهم على التوالي، ليتصدرا ارتفاعات 25 سهماً بسوق دبي، في حين استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ240 مليون درهم، تلاهما «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 34.65 مليون درهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم الفردوس القابضة 8.4%، والإثمار القابضة 8.16%، وإعمار للتطوير 1.55%، فيما انخفضت أسهم جي إف إتش المالية 5.36%، والخليج للملاحة 2.9%، وشعاع كابيتال 1.7%، وأمانات القابضة 1.58%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 87.94 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 211.5 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 123.55 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10007.74 نقاط، منخفضاً هامشياً 0.02%.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 179.1 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 96.75 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 94.6 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الإمارات للتأمين 8.96%، وسوداتل للاتصالات 3.8%، وأمريكانا للمطاعم 2.47%، وبنك الشارقة 2.27%. في المقابل، انخفضت أسهم جي إف إتش المالية 4.48%، ورابكو للاستثمار 3.74%، وأيبيكس للاستثمار 3.03%، وحياة للتأمين 2.9%.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.56 مليار درهم، موزعة بواقع 1.002 مليار درهم في سوق أبوظبي، و561.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 445.6 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 29.6 ألف صفقة.

الأسواق العربية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 1.28%، والقطري 0.66%، وبورصة مسقط 0.47%، فيما تراجعت بورصتا الكويت 0.49%، والبحرين 0.04%، وخارج منطقة الخليج قفز مؤشر بورصة مصر 1.19%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.28%، للجلسة الثالثة على التوالي، ليغلق عند 10745 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى في شهر ونصف، وبتداولات بلغت 5.1 مليارات ريال.

وتصدر سهما الأسماك، ونسيج، ارتفاعات السوق بنسبة 10%، وصعدت أسهم دار الأركان، ومعادن، وسابك، وإس تي سي، والمراعي، وسليمان الحبيب، واتحاد اتصالات، ومصرف الإنماء، وبي إس إف، والبحري، بنسب تتراوح بين 2 و7%.

في المقابل، تراجع سهما إكسترا، وتسهيل، بنسبة 2% عند 85 ريالاً، و153.40 ريالاً، على التوالي.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 3.388 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.042.252 تريليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» نحو 1.19% ليغلق عند مستوى 43404 نقاط، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.14% ليغلق عند مستوى 52660 نقطة، في حين قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.2% ليغلق عند مستوى 19739 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 0.74% ليغلق عند مستوى 12882 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.68% ليغلق عند مستوى 17255 نقطة.

الأردن

انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية مثل الكهرباء الأردنية بهدف جني أرباح وسط ⁠تحسن في قيمة التداول. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.⁠34% إلى 3548.39 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 11.4 مليون دينار، مقارنة مع 8.3 ملايين دينار في الجلسة ⁠السابقة.

وانخفض سهم البنك الأردني الكويتي 0.57 في المئة إلى 3.48 دنانير، وسهم مصفاة البترول 0.17 في المئة إلى 5.‍83 دنانير، وسهم الكهرباء الأردنية 0.82 في المئة إلى 3.64 دنانير، فيما ارتفع سهم البنك العربي ‍0.44 في المئة إلى 6.79 دنانير.