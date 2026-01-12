786.5 ملياراً قيمة أكبر 10 شركات مدرجة بدبي

سجّلت أكبر عشر شركات وبنوك مدرجة في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية رسملة إجمالية بلغت نحو 786.5 مليار درهم، مع توقعات بمواصلة الارتفاع في ظل النتائج القوية المتوقعة عن الربع الأول من عام 2026.

وبحسب رصد أجرته «البيان»، استحوذت هذه الشركات والبنوك العشرة على أكثر من 77% من إجمالي القيمة السوقية لسوق دبي المالي، البالغة 1.021 تريليون درهم بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، أي ما يعادل نحو 786.5 مليار درهم.

وتربّع بنك الإمارات دبي الوطني على صدارة الشركات من حيث القيمة السوقية، التي تجاوزت 185.4 مليار درهم، مستحوذاً على نحو 18.2% من إجمالي رسملة السوق، تلته هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بقيمة سوقية بلغت 142.5 مليار درهم وبحصة 14%، ثم إعمار العقارية بقيمة تقارب 127.3 مليار درهم تمثل نحو 12.4% من إجمالي القيمة السوقية.

وجاء بنك دبي الإسلامي في المرتبة الرابعة بقيمة سوقية تقارب 68.4 مليار درهم وبحصة 6.7%، يليه شركة إعمار للتطوير بقيمة بلغت 64.6 مليار درهم تمثل نحو 6.3% من رسملة السوق.

وحلّ بنك المشرق في المرتبة السادسة بقيمة سوقية قدرها 52.16 مليار درهم، ثم سالك سابعاً بقيمة 48.15 مليار درهم، تلتها شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) في المركز الثامن بقيمة 45.8 مليار درهم، ثم بنك دبي التجاري تاسعاً بقيمة 27.8 مليار درهم، فيما جاءت العربية للطيران في المرتبة العاشرة بقيمة سوقية بلغت 24.4 مليار درهم.

وشهدت القيمة السوقية لسوق دبي المالي نمواً ملحوظاً بنهاية العام الماضي، مدعومة بقوة الأداء الاقتصادي المحلي، إلى جانب الارتفاعات القوية في أسعار الأسهم المدرجة، وتزايد إقبال المستثمرين الدوليين على السوق.