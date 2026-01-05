«مِراس» تكشف المخطط الموسّع لحي دبي للتصميم لتحويله إلى وجهة عالمية



أعلنت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن المخطط السكني الرئيسي الموسّع لحي دبي للتصميم، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحويل الحي إلى واحدة من أكثر الوجهات الإبداعية والسكنية جذباً على الواجهة البحرية في دبي. ويركز المشروع على إنشاء مجتمع حضري عصري مطل على خور دبي، يدمج بين السكن، والثقافة، والمساحات الخضراء العامة، والشوارع المخصصة للمشاة، بما يوفر بيئة متكاملة تمكّن المواهب العالمية من العيش والعمل والابتكار في آنٍ واحد.

ويقع المخطط الموسّع بين وسط مدينة دبي وخور دبي، ويمتد على مساحة تقارب 18 مليون قدم مربعة. وقد صُمم المشروع ليضم مزيجاً متنوعاً من الوحدات السكنية، والمرافق الثقافية، ومناطق التجزئة، والضيافة، بما يدعم طموح دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتصميم والابتكار والثقافة، ويتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33). كما تأتي التوسعة استجابةً للطلب المتنامي على المجتمعات السكنية المطلة على الواجهة البحرية، في ظل الأداء القوي للمشاريع التي أُطلقت أخيراً وارتفاع اهتمام المستثمرين والمشترين محلياً ودولياً.

ويُعد «ديزاين لاين» أحد أبرز ملامح المخطط الجديد، وهو ممر مظلل بالكامل ومخصص للمشاة، يربط مختلف مناطق حي دبي للتصميم بسلاسة. ويحتضن هذا الممر تركيبات فنية عامة، ومساحات مجتمعية، وممرات خضراء، وأنشطة إبداعية، بما يعزز نمط الحياة الملائم للمشي، ويكرّس هوية الحي كأحد أكثر الأحياء الحضرية ابتكاراً في دبي. كما يستهدف المخطط الحصول على شهادة الريادة الفضية في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، من خلال تعزيز التنقل المستدام، والتصميم الموفّر للطاقة، وتحسين الترابط العمراني والبصري مع خور دبي ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية.

ويتكوّن الحي من خمس مناطق مميزة الطابع؛ إذ تضم المنطقة الأولى على طول القناة منازل عصرية وفنادق راقية تطل على ممشى حيوي على الواجهة البحرية. أما المنطقة الثانية، القلب الحضري للمجتمع، فتجمع بين المساكن والمتاجر والمطاعم، إلى جانب بيئة أعمال عالمية متخصصة في التصميم والإبداع. وتشكل المنطقة الثالثة النواة الثقافية، مع مساحات لفنون الأداء ومبانٍ سكنية متوسطة الارتفاع تطل على ملعب «دي 3 بول». وتوفر المنطقة الرابعة بيئة معيشية تركز على الصحة والاسترخاء، مدعومة بالحدائق والمرافق الرياضية ومناظر مستوحاة من أشجار القرم، فيما تمثل المنطقة الخامسة مركزاً للإبداع يضم صالات عرض واستوديوهات ومساحات عمل بأسلوب «لوفت» لدعم التعاون والإنتاج الفني.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»: «يمثل المخطط الرئيسي الموسّع لحي دبي للتصميم خطوة محورية في مسار تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويعزز مكانة الحي كنموذج عالمي للحياة الحضرية المبتكرة، بما يدعم جذب الاستثمارات طويلة الأمد والمواهب العالمية».

ويشهد المشروع زخماً متصاعداً، مدعوماً بالإقبال الكبير على المشاريع السكنية التي أطلقتها «مِراس» أخيراً في الحي، من بينها البيع السريع لوحدات مشروع «أتيليس» المطل على الواجهة البحرية، والذي يضم 280 وحدة سكنية، إضافة إلى الإطلاق الناجح لمشروع «ذي إيديت» المكوّن من ثلاثة أبراج سكنية تضم 557 وحدة عصرية.

وبفضل رؤيته المتجددة وهويته الإبداعية ومشاريعه السكنية المتنوعة، من المتوقع أن يسهم المخطط الرئيسي الموسّع في ترسيخ حي دبي للتصميم كأحد أكثر أحياء دبي إلهاماً وابتكاراً، ووجهة عالمية يتقاطع فيها الإبداع مع أسلوب الحياة المعاصر.