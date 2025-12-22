دبي تتفوّق على لندن بثلاثة أضعاف في مبيعات العقارات الفاخرة فوق 10 ملايين دولار

عززت دبي موقعها كإحدى أبرز الوجهات العالمية لسوق العقارات الفاخرة، بعدما سجّلت خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر مبيعات منازل تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار تعادل ثلاثة أضعاف ما حققته لندن خلال الفترة نفسها، في مؤشر واضح على التحول المتسارع في خريطة أسواق الرفاهية العالمية، حسبما كشفت وكالة «بلومبرغ».

وفي تقرير لـ«سيفلز»، حافظ قطاع العقارات الفاخرة في دبي على أدائه القوي في الربع الثالث لعام 2025 عقب المستويات القياسية المسجلة في الربع الثاني. وشهد الربع الثالث نحو 1500 صفقة تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم، من بينها 500 صفقة على المخطط. وهيمنت الفلل على هذا القطاع، مستحوذة على 73% من معاملات الفئة الفاخرة، مدفوعة بنمو شريحة المقيمين الأثرياء واستمرار الثقة في سوق الرفاهية بدبي في ظل أجندة دبي الاقتصادية. وقال التقرير: سجّل الربع الثالث من عام 2025 مستويات قياسية جديدة من حيث حجم المعاملات في سوق العقارات السكنية بدبي.

ويواصل سوق العقارات السكنية في دبي مسيرته القياسية خلال الربع الثالث 2025، مؤكداً الجاذبية المستمرة للإمارة لدى المستثمرين العالميين والمقيمين على حد سواء. ووفقاً للتقرير حول سوق العقارات السكنية في دبي للربع الثالث 2025، تجاوز حجم الصفقات حاجز 50 ألف معاملة للربع الثاني على التوالي، مدفوعاً بالنمو السكاني، والأداء الاقتصادي القوي، وتدفق أصحاب الثروات العالية.

وأفاد مركز دبي للإحصاء بأن عدد سكان الإمارة تجاوز أربعة ملايين نسمة في سبتمبر، فيما تتوقع مؤسسة «إكسفورد إيكونوميكس» نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4.9% خلال العام. وبالاقتران مع البيئة المعفاة من الضرائب، وسهولة الحصول على التمويل العقاري، ومستويات الأسعار التنافسية مقارنة بالمدن العالمية الكبرى، تواصل هذه العوامل تعزيز تملك المساكن بين المقيمين الأجانب وترسيخ مكانة دبي كوجهة استثمارية طويلة الأمد.

واستحوذت الشقق السكنية على النصيب الأكبر من النشاط، مسجلة 86% من إجمالي المعاملات بالربع الثالث مقارنة بـ80% في الربع الثاني و75% في الربع الأول. وظلت المبيعات على المخطط الركيزة الأساسية للسوق، إذ شكلت 69 % من إجمالي الصفقات، مع تسجيل ما يقرب من 37 ألف معاملة على المخطط. كما حافظ سوق الوحدات الجاهزة على وتيرة مستقرة بأكثر من 16,500 معاملة، مواصلاً متوسطه الممتد لعامين والبالغ نحو 17,500 معاملة لكل ربع سنوي.

وتصدّرت المنطقة السادسة، التي تشمل مواقع رئيسية على امتداد محور الخيل مثل قرية جميرا الدائرية ودبي لاند وداماك هيلز 2 وذا فالي وداماك لاجونز، حجم التداول بنسبة 37% من إجمالي المعاملات. وجاءت المنطقة الثالثة في المرتبة الثانية بنسبة 29%، وتشمل مناطق راسخة مثل دبي مارينا، وإمارات ليفينغ، والبرشاء.

وأضيفت نحو 8,500 وحدة سكنية إلى مخزون دبي خلال الربع الثالث، لترتفع عمليات التسليم منذ بداية عام 2025 إلى قرابة 30 ألف وحدة، وهو ما يعادل إجمالي التسليمات لعام 2024 بأكمله. ومن المتوقع إضافة 10 آلاف وحدة أخرى بحلول نهاية العام، ما يعكس قوة خطط التطوير المستقبلية.

وظلت الإطلاقات الجديدة قوية، مع طرح أكثر من 10 آلاف وحدة في الربع الثالث 2025، شكّلت الشقق السكنية منها 97%. كما أبرز استمرار الإقبال على المجمعات الفاخرة المحيطة بملاعب الغولف، مثل المرحلة الثانية من جميرا غولف إستيتس،الطلب المستدام على الفئة الراقية.