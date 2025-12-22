تسجيل قطعة أرض في نخلة جميرا مقابل 88 مليون درهم

توسطت شركة «بي 1 بروبرتيز» في بيع قطعة أرض سكنية مميزة بمساحة 13579 قدماً مربعاً في نخلة جميرا بقيمة 88 مليون درهم، لتحقق الصفقة أعلى سعر للمتر المربع على مستوى الجزيرة خلال عام 2025.

وتولت الشركة مهمة التمثيل الكامل لطرفي الصفقة التي تميزت بسرعة إنجاز قياسية، حيث اكتملت جميع مراحلها بين التفاوض والتسجيل النهائي في أسبوع واحد.

يأتي الإعلان عن الصفقة في خضم طلب استثنائي تشهده سوق قطع الأراضي السكنية في نخلة جميرا. وقال باباك جعفري، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «بي 1 بروبرتيز»: «لا يزال الطلب على قطع الأراضي الممتازة في نخلة جميرا يفوق حجم المعروض».