أغلى بنتهاوس يحطم الرقم القياسي للقدم ضمن عقارات دبي الفاخرة

سجلت شركة بن غاطي إنجازاً عالمياً جديداً بعد إتمام بيع أغلى بنتهاوس في دبي والشرق الأوسط بقيمة 550 مليون درهم داخل مشروع «بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي» في منطقة الخليج التجاري، لترسخ الشركة موقعها في مقدمة مطوري العقارات الفاخرة في المنطقة.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد الدور الريادي الذي تلعبه الشركة العقارية في إعادة صياغة مفهوم العقارات فائقة الفخامة، ويرسخ قدرتها على استقطاب أعلى الصفقات قيمة في السوق، ما يعكس ثقة المستثمرين العالمية في مشاريعها المبتكرة.

تمتد البنتهاوس المباعة على مساحة واسعة تبلغ 47.200 قدم مربعة، ليصل سعر القدم المربعة إلى 11.650 درهماً، وهو ما يرسخ دبي كصاحبة الرقم القياسي العالمي لأعلى سعر للقدم المربعة ضمن فئة العقارات السكنية الفاخرة في الأسواق الدولية.

ويمثل هذا الرقم مؤشراً قوياً يعكس النمو المتواصل للقطاع العقاري في الإمارة، وتزايد الطلب العالمي على المشاريع التي تحمل هويات معمارية فريدة.

وجاءت الصفقة القياسية بإشراف عبدالله بن غاطي، رئيس قسم المبيعات، الذي أتم العملية التي تجاوزت الرقم القياسي السابق المسجل في نوفمبر 2023 لبيع بنتهاوس بقيمة 500 مليون درهم في مشروع «كومو ريزيدنسز». ويعكس هذا الإنجاز مستوى الاحترافية والتفوق التجاري الذي تتمتع به بن غاطي، وقدرتها على قيادة صفقات استثنائية تضع دبي في صدارة المشهد العقاري العالمي.

وقال محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، إن أداء الشركة هذا العام يعكس قوة مكانتها في السوق، وأن هذا العام يمثل علامة فارقة في مسيرتنا، حيث حققنا واحدة من أقوى نتائج قطاع العقارات في دبي، بتصدر بن غاطي حجم المبيعات بأكثر من 14.000 وحدة مباعة حتى تاريخه، متجاوزين أداء نظرائنا في القطاعين العام والخاص.

هذا النمو المتسارع رسخ مكانة بن غاطي ضمن أكبر 3 مطورين عقاريين في الإمارة، وحجز لنا حصة مؤثرة في سوق دبي العقاري وفق أحدث بيانات دائرة الأراضي والأملاك.