ترسية عقد التجهيزات الأساسية لـ «فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي» على «ادرافور الإمارات»



أعلنت شركة «دار جلوبال»، المطور العالمي للمشاريع العقارية والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، عن ترسية عقد تنفيذ أعمال التجهيزات الأساسية لمشروع «فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي» على شركة «ادرافور الإمارات»، في خطوة تمثل إنجازاً رئيسياً في تقدم بناء المشروع البارز على شارع الشيخ زايد عند مدخل وسط مدينة دبي.

وتتولى شركة «ادرافور الإمارات» أعمال التجهيزات والتأسيس اللازمة لتجهيز الموقع للبناء الكامل. ويشمل نطاق العمل هندسة الأرض، وأنظمة أعمال التجهيز العميقة، والتعبئة اللوجستية لضمان أعلى معايير الجودة اللازمة لمشروع بهذا الحجم والفخامة.

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار جلوبال»: «تواصل دبي استقطاب المستثمرين العالميين الباحثين عن التميز المعماري والضيافة العالمية، ويجسد «فندق وبرج ترامب إنترناشيونال» هذه الصفات». وقال بيير فياض، المدير العام لشركة «ادرافور الإمارات»: «نسعد بأن يتم اختيارنا لتنفيذ أعمال التجهيزات الأساسية لهذا المشروع المتميز».

تم الإعلان عن إطلاق «فندق وبرج ترامب إنترناشيونال دبي» في أبريل هذا العام، ومن المتوقع أن يصبح معلماً عالمياً جديداً، يجمع بين أرقى مستويات الضيافة العالمية والمعيشة السكنية الفاخرة.

ويعتبر «ذا ترامب» نادياً خاصاً للأعضاء فقط مصمم خصيصاً لمجتمع مختار من السكان العالميين المميزين، حيث يتألف البرج من 80 طابقاً ويبلغ ارتفاعه 350 متراً، ويضم أعلى مسبح خارجي في دبي، وشقتين بنتهاوس متميزتين مستوحاتين من «برج ترامب» بنيويورك، ويتميز بإطلالات بانورامية خلابة على برج خليفة.