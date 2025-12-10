9.5 مليارات درهم في نوفمبر أعلى تداول عقاري شهري بالشارقة



سجل القطاع العقاري في الشارقة تداولات بلغت 9.5 مليارات درهم خلال شهر نوفمبر 2025، في أعلى حصيلة شهرية يشهدها تاريخ الإمارة، في مؤشر بالغ الدلالة على طفرة استثنائية يعيشها القطاع.

أظهر تقرير حركة التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن شهر نوفمبر 2025 شهد تنفيذ 15131 معاملة عقارية، فيما بلغ إجمالي المساحات المتداولة في معاملات البيع نحو 34.9 مليون قدم مربع. وتعكس الأرقام النشاط المتصاعد للسوق العقاري في الإمارة، واستمرار تدفق الاستثمارات في مختلف المناطق والقطاعات العقارية.

وتؤكد إحصائيات شهر نوفمبر 2025 الزخم المتصاعد في السوق العقاري بإمارة الشارقة، إذ بلغت معاملات البيع 2126 معاملة بنسبة 14% من إجمالي المعاملات الكلي، ما يعكس الطلب المستمر على العقارات في الإمارة. كما تم تسجيل 698 معاملة رهن بنسبة 4.6% من إجمالي المعاملات، وبقيمة بلغت 1.6 مليار درهم، ما يدل على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في القطاع. وبلغ عدد العقود المبدئية 1088 معاملة بنسبة 7.2%، في حين سجلت شهادات الإفادة عن الأملاك 6670 معاملة بنسبة 44.1%، كما تم إصدار 4549 معاملة لسندات الملكية بنسبة 30.1% من إجمالي عدد المعاملات، ما يعكس حيوية وتنوع حركة التملك العقاري في الإمارة ضمن إجراءات عقارية مرنة وذكية.

معاملات البيع

جرت معاملات البيع في 124 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 1320 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية 374 معاملة، في حين بلغت معاملات الوحدات المفرزة 432 معاملة. وتصدرت منطقة «المنحَز» قائمة أعلى الصفقات العقارية في الشارقة خلال شهر نوفمبر، حيث تم تسجيل صفقة بيع لأرض فضاء بقيمة 3.7 مليارات درهم، فيما شهدت منطقة «النهدة» أعلى معاملة رهن عقاري خلال الشهر ذاته بقيمة 328 مليون درهم على أرض مبنية، ما يعكس الثقة الكبيرة في سوق العقارات بالإمارة.

وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1788 معاملة، وتصدرت منطقة «السحمة» قائمة أعلى المناطق في عدد معاملات البيع بـ 322 معاملة، تلتها منطقة «مويلح التجارية» بـ 272 معاملة، ثم منطقة «حي الدبدبة جنوب» بـ 149 معاملة، ومنطقة «تلال» بـ 142 معاملة.

أما من حيث المناطق الأعلى في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة «المنحَز» بـ 3.7 مليارات درهم، تلتها منطقة «تلال» بـ 294.4 مليون درهم، ثم منطقة «أم فنين» بـ 250 مليون درهم، ثم منطقة «الصجعة الصناعية» بـ 237.9 مليون درهم.

وفي المنطقة الوسطى، بلغ إجمالي معاملات البيع 301 معاملة، تصدرتها منطقة «صناعية 3» من حيث عدد المعاملات وحجم التداول النقدي بواقع 190 معاملة وحجم تداول بلغ 186 مليون درهم، أما في مدينة خورفكان، فقد جرت 19 معاملة بيع، تصدرتها منطقة «حي الحراي التجارية» و«وحي البردي 1» بـ 4 معاملات لكل منهما. بينما جاءت منطقة «حي البردي 1» كأعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي بـ 3.8 ملايين درهم. وفي مدينة كلباء، جرت 16 معاملة بيع، تصدرتها منطقة «الطريف 5» بـ 5 معاملات، بينما جاءت منطقة «السدرة» كأعلى منطقة بحجم التداول النقدي بـ 4.6 ملايين درهم.

ويشهد القطاع العقاري في الشارقة تحولاً نوعياً يعكس قوة الأسس التي تنهض عليها الإمارة، حيث تكشف المؤشرات المتصاعدة عن سوق متين قادر على اجتذاب الاستثمارات وتوليد الفرص. ونجحت الشارقة في بناء منظومة استثمارية متكاملة تستند إلى وضوح القوانين واستقرار البيئة التشريعية وتطور إجراءات التسجيل العقاري، ما عزز من جاذبيتها مركزاً إقليمياً للاستثمار.