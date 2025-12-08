«نخيل» ترسي عقداً بـ 400 مليون درهم لتنفيذ «بالم كراون» في نخلة جميرا



أعلنت «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن ترسية عقد بقيمة 400 مليون درهم على شركة «شابورجي بالونجي الشرق الأوسط» لبناء 38 فيلا «كراون جاردن»، وهي مجموعة حصرية من المساكن الفاخرة ضمن مشروع «بالم كراون» في نخلة جميرا.

وتحتل فلل «كراون جاردن» موقعاً متميزاً في أعلى سعفات نخلة جميرا، وستوفر إطلالات بانورامية على معالم الجزيرة وأفق مدينة دبي، وتأتي بخمس أو ست غرف نوم مع ثلاثة أنماط معمارية مختلفة، يتميز كل منها بتصميم عصري، واستخدام مواد عالية الجودة، ومساحات واسعة.

وستوفر هذه الفلل أسلوب حياة مستوحى من حياة المنتجعات، مع إمكانية الوصول إلى الشاطئ الخاص، وحدائق منسقة بعناية، وصالات على السطح، وشُرفات واسعة، بما يمنح تجربة راقية للحياة على الواجهة البحرية في الجزيرة.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»: تمثل فلل «كراون جاردن» إضافة جديدة في مسيرة تطور مشروع نخلة جميرا، الذي يواصل ترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية كمكان للمعيشة الفاخرة على الواجهة البحرية. تعكس هذه المساكن التزامنا بإنشاء وجهات استثنائية تجمع بين التميز المعماري ونمط حياة عصري.

من جانبه، قال باتشو ساجار، الرئيس التنفيذي لشركة «شابورجي بالونجي الشرق الأوسط»: فخورون بتوسيع شراكتنا مع «دبي القابضة للعقارات» من خلال هذا المشروع، حيث يتمثل طموحنا المشترك في إنشاء مجمّع يجسّد جوهر الحياة الراقية على الواجهة البحرية في دبي.

تتراوح مساحة كل فيلا من 7316 إلى 8322 قدماً مربعة، وتضم كل منها نوافذ زجاجية ممتدة من الأرض حتى السقف، وتصاميم داخلية مفتوحة، وساحات خضراء، محاطة بدعائم عمودية جريئة وخطوط هندسية وهياكل بارزة تزيد من دخول الضوء الطبيعي وتخلق تدفقاً سلساً بين المساحات الداخلية والخارجية.