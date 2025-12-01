دبي أحد أهم المراكز العالمية للثروات

أكدت تقارير لمؤسات مالية كبرى أن دبي أصبحت أحد أهم المراكز العالمية للثروات، وذلك بالتزامن مع صعود مكاتب العائلات وتدفق الاستثمارات إلى المنطقة قادمة من أنحاء العالم. وتصدرت الشركات العائلية في الشرق الأوسط المشهد الاستثماري العالمي، خصوصاً مع التوجه المتزايد نحو الأسواق الخاصة، بحسب تقارير من «سيتي» و«لومبارد أوديه»، وهما من أبرز مديري الثروات الذين يوسعون حضورهم في دول الخليج. وتشير بيانات «لومبارد أوديه» إلى أن تخصيص الاستثمارات للأصول الخاصة وصناديق التحوط في المنطقة بات يقترب من 30%، بحسب تقرير حديث لموقع «بروفيشنال ويلث مانجمينت». ويقول مهند سليمان، المدير التنفيذي للأسواق في «سيتي برايفت بنك»: العائلات في الشرق الأوسط لم تكتفِ باتباع التوجه العالمي للأسواق الخاصة، بل قادته. وتشمل أبرز مجالات الاستثمار ضمن هذا التوجه قطاعات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب الاهتمام التقليدي بالتنويع؛ كما رصدت «لومبارد أوديه» زيادة في التركيز على الاستدامة والاستثمار المؤثر. ويُظهر مركز دبي المالي العالمي، الجهة المنظمة للأعمال الاستثمارية، نمواً ملحوظاً في هذا القطاع، حيث ارتفع عدد الكيانات المرتبطة بأعمال العائلات المسجلة فيه إلى 1035 في 2025، مقارنة بـ600 في العام السابق. ويقول مهند سليمان: نشهد عدداً متزايداً من مكاتب العائلات الأوروبية والآسيوية التي تنتقل أو تتوسع في الشرق الأوسط، غالباً عبر تأسيس مكاتب إضافية هنا. العديد من العائلات في المنطقة تختار دبي مقراً أساسياً لها عند إنشاء مكتب عائلي للمرة الأولى.

ويقول جيريمي سافوري، مؤسس «سافوري آند بارتنرز» المتخصصة في خدمات الجنسية والإقامة عبر الاستثمار: الإمارات باتت تحل محل المملكة المتحدة كسوق عقاري آمن، وهذا يعكس نضج السوق هنا.