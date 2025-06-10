19 مليار درهم مبيعات عقارات «دبي الجنوب» 2024

سجّلت مبيعات العقارات السكنية في دبي الجنوب أكثر من 19 مليار درهم خلال عام 2024، ما يجعلها وجهة بارزة تحظى باهتمام المستثمرين، وتواصل المنطقة تعزيز عروضها السكنية بتوفير مرافق.

وأطلقت شركة دبي الجنوب للعقارات مشروعها السكني الجديد «ساوث سكوير»، وهو مجتمع سكني فاخر يتميز بموقع استراتيجي على شارع الشيخ محمد بن زايد، وعلى بُعد دقائق من مبنى المسافرين الجديد لمطار آل مكتوم الدولي. وأطلقت الشركة برج S4 ضمن المشروع حيث تم بيع كافة الوحدات خلال ثلاث ساعات فقط. ويأتي هذا المشروع استجابة للطلب المتزايد على الوحدات السكنية الراقية بالقرب من المطار المستقبلي، ويعكس التزام دبي الجنوب برؤيتها في تطوير مجتمعات متكاملة.

ويضم «ساوث سكوير» أكثر من 550 وحدة سكنية مصممة بعناية، تتنوع بين شقق من غرفة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم، وتتميّز بتصاميم عصرية تركز على الراحة وجودة الحياة. ويوفّر المشروع مرافق مستوحاة من أسلوب الحياة الصحي تشمل مساحات خضراء مفتوحة، ومزرعة للنباتات، ومسارات للمشي، ومرافق مائية جميلة، ومنصّة لليوغا، ومناطق مخصصة للّياقة والترفيه لمختلف الأعمار، بالإضافة إلى متاجر، ومطاعم، ومساحات عمل مشتركة.

ويُلبّي المشروع احتياجات العائلات والأفراد على حد سواء، ويهدف إلى خلق بيئة توازن بين العيش العصري والطبيعة والعافية، بما يعكس تطلعات سكان المدن الحديثة. وتبدأ أسعار الوحدات من 1.1 مليون درهم، ومن المقرر إنجاز المشروع في الربع الأخير من عام 2028.

وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات: «شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في الطلب على السكن في دبي الجنوب، بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية الحديثة واتصالها بمختلف أنحاء المدينة. ويعكس مشروع ساوث سكوير استجابتنا لهذا الطلب، حيث نقدّم من خلاله مساكن واسعة ومرافق تركز على الصحة والرفاهية، ضمن بيئة حيوية وقريبة من مطار آل مكتوم الدولي وشبكة الطرق الرئيسة. وكما في جميع مشاريعنا، نحرص على تقديم بيئة سكنية ترتقي بجودة الحياة، وتعزّز التواصل الإنساني والقيم المجتمعية».

وتواصل المنطقة تعزيز عروضها السكنية بتوفير مرافق خدمية متنوعة تلبّي احتياجات السكان وتوفّر لهم الراحة، وتشمل هذه المرافق: حدائق عامة، وملاعب رياضية، ومحال تجزئة، وهايبرماركت بمساحة 50 ألف قدم مربعة، ومسجد، ومحطة وقود، وخط حافلات يربط المنطقة بمحطة مترو إكسبو.

كما افتتحت مدرسة جيمس فاوندرز في دبي الجنوب أبوابها العام الماضي. وتضم المنطقة السكنية أكثر من 30,000 نسمة، يستمتعون بتجارب حياة مميّزة، ومجموعة متنوعة من المرافق، إلى جانب مجتمعات سكنية خاصّة تضم شققاً ووحدات تاون هاوس.