أعلنت إمارة عجمان، إطلاق «مركز عجمان للمشاريع الجديدة - منطقة حرة»، وهي منطقة حرة حديثة، تضع أسساً جديدة لتسهيل تأسيس الأعمال، وتعزيز الابتكار الاقتصادي. ويستهدف المركز الشركات الناشئة الطموحة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحتى الشركات العالمية.

ويوفر المركز خدمات إصدار تراخيص الأعمال خلال ساعتين، وإنجاز معاملات التأشيرات في 24 ساعة، إلى جانب منصة رقمية متكاملة، يتولى عبرها فريق المركز جميع إجراءات التأسيس نيابةً عن العميل، ما يمنح أصحاب الأعمال فرصة للتركيز على تنمية أعمالهم.

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس مركز عجمان للمشاريع الجديدة - منطقة حرة، عن تفاؤله بمستقبل المركز، ودوره في تمكين قطاع الأعمال، قائلاً: «يمثل مركز عجمان للمشاريع الجديدة - منطقة حرة، تحولاً جوهرياً في بيئة الأعمال الإماراتية.

حيث يهدف إلى تقديم نموذج متكامل، يضع احتياجات رواد الأعمال في المقام الأول. من خلال توفير حلول عملية وسهلة الوصول، ومراعاة الجوانب المالية بطرح حزم تنافسية تلائم جميع الفئات، نقدم مساراً مثالياً لأصحاب المشاريع الطموحين، لتأسيس أعمالهم في وقت قياسي، وبإجراءات سلسة».

وأضاف: «رؤيتنا تركز على بناء مجتمع أعمال متكامل، يدعم الابتكار، ويعزز ريادة الأعمال في الإمارات. نحن نسعى لتقديم خدمات سريعة ومرنة، تتماشى مع المتطلبات المتغيرة لقطاع الأعمال المعاصر، وتتيح لأصحاب المشاريع التركيز على توسيع نطاق أعمالهم، بدلاً من الانشغال بالإجراءات الإدارية المعقدة.

من خلال خدماتنا المتكاملة من إصدار التراخيص والتأشيرات إلى الدعم القانوني، نعمل على خلق بيئة تسهم في ازدهار الأعمال، وتستقطب الاستثمارات المحلية والعالمية، ما يعزز من مكانة عجمان كوجهة رائدة للأعمال».

وتتضمن مزايا المركز إصدار التراخيص في غضون ساعتين، معالجة التأشيرات خلال 24 ساعة، حزم جذابة مع خيارات دفع مرنة، وخصم 10 % للمدفوعات المسبقة.

كما يمكن للعملاء اختيار ما يصل إلى 10 أنشطة تجارية لتلائم احتياجاتهم، إجراءات سلسة دون أوراق، خدمات متكاملة، موقع استراتيجي، مجموعة قطاعات متنوعة، تشمل التكنولوجيا، التجارة، الإعلام، الخدمات المهنية، وحتى الذكاء الاصطناعي والميتافيرس.