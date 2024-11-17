7.2 مليارات دولار صادرات الإمارات إلى الهند في أكتوبر

أظهرت بيانات وزارة التجارة الهندية أن صادرات الإمارات إلى الهند قفزت بنسبة 70.37% على أساس سنوي لتصل إلى 7.2 مليارات دولار في أكتوبر الماضي.

وعلى أساس تراكمي، ارتفعت الصادرات الإماراتية خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر بنسبة 55.12% لتصل إلى 38.64 مليار دولار، مقارنة بـ 24.91 مليار دولار في الفترة نفسها من 2023.

وارتفعت الصادرات بنسبة 15.86% على أساس سنوي لتصل إلى 20.93 مليار دولار مقارنة بـ 18 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى أكتوبر 2023-2024.

ودخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والإمارات حيز التنفيذ في مايو 2022، ووفقاً للبيانات، ارتفعت صادرات الإمارات إلى الهند بنسبة 49.22% إلى 5.38 مليارات دولار في سبتمبر و72.7% إلى 6.38 مليارات دولار في أغسطس.

من ناحية أخرى، زادت الصادرات الهندية إلى الإمارات بنسبة 23.75% إلى 2.91 مليار دولار في سبتمبر و3.16% إلى 2.84 مليار دولار في أغسطس. وتعد الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 83.65 مليار دولار في 2023-2024.

وتشمل السلع الرئيسة الهندية المستوردة من الإمارات النفط المعدني، والمواد الكيميائية، والزيوت العطرية والعطور، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، ومنتجات الحديد والصلب، والنحاس، والنيكل، ومنتجات الألمنيوم.