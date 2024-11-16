إطلاق «ناتوزي هارموني ريزيدنس» في دبي



أعلنت «بيس هومز العقارية» عن مشروع «ناتوزي هارموني ريزيدنس من بيس هومز»، الذي يجسد ثمرة لتعاون حصري مع «ناتوزي إيطاليا» Natuzzi Italia، العلامة التجارية الإيطالية المرموقة للأثاث الفاخر المعروفة عالمياً بتصاميمها الراقية وحرفيتها العالية، ويهدف المشروع إلى جلب جوهر نمط الحياة الراقي المصمم حسب الطلب إلى دبي، عبر مزيج يجمع بين التصاميم الإيطالية فائقة الأناقة والتميز المعماري. صُمم كل مسكن من مساكن «ناتوزي هارموني ريزيدنس من بيس هومز» بشكل فردي لتلبية تفضيلات نمط الحياة المتنوعة واللمسات الجمالية الشخصية لسكانه.

ويضمن المشروع أن يكون كل منزل فيه بمثابة تحفة معمارية تعكس رقي الفن الإيطالي ودفء تأثير المناخ المتوسطي، بدءاً من اختيار المواد بعناية فائقة ووصولاً إلى التصاميم الداخلية المخصصة حسب الطلب.

وقال إحسان رشيد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «بيس هومز العقارية»،: «نحن ملتزمون بإعادة صياغة مفهوم الفخامة في دبي من خلال تصميم منازل تتميز بالإبداع الجمالي واللمسة الشخصية. إن تعاوننا مع «ناتوزي إيطاليا» يقدم مزيجاً فريداً من الرقي الإيطالي والأناقة الشرق أوسطية إلى مشروع «ناتوزي هارموني ريزيدنس من بيس هومز»، مما يوفر لعملائنا تجربة معيشة لا مثيل لها تجسّد بالفعل الفخامة المخصصة حسب الطلب».