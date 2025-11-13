تحقيق نمو سياحي قوي في أبوظبي خلال النصف الأول 2025

أعلنت الثقافة والسياحة - أبوظبي، تحقيق نمو سياحي قوي خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعاً بالتنفيذ الفعال لمستهدفات الاستراتيجية السياحية 2030.

وتتزامن هذه النتائج الإيجابية مع الجهود المتواصلة لتنويع التجارب والجولات السياحية والثقافية في الإمارة، باعتباره ركيزة أساسية ضمن هذه الاستراتيجية الشاملة. ومن خلال رؤيتها المستقبلية الطموحة، ومبادراتها واستثماراتها لصون إرثها العريق، تمضي أبوظبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع.

واستقبلت المواقع الثقافية والتراثية في أبوظبي ما يزيد على 4 ملايين زائر خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، بنسبة نمو 47% مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وواصلت المؤسسات الثقافية في العاصمة أداءها المتميز خلال النصف الأول من العام الجاري.

حيث رحب متحف اللوفر أبوظبي بـ784,606 زائراً، فيما استقطب المجمع الثقافي 620,709 زائراً بنسبة نمو 49%، وقصر الحصن 467,398 زائراً بزيادة بلغت 14%، ومنارة السعديات 207,684 زائراً بنسبة نمو 139% على أساس سنوي، وبيت الحرفيين 234,142 زائراً، ما يؤكد الاهتمام المتزايد بالحرف والصناعات التقليدية والتراث الإماراتي الغني.

وازداد متوسط الإيرادات للغرفة المتاحة بنسبة 24% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2025، فيما بلغ متوسط نسبة إشغال الفنادق 80%. كما ارتفع متوسط فترة إقامة النزلاء الدوليين إلى 3.2 ليالٍ، في مؤشر واضح على تنامي جاذبية أبوظبي وتنوّع معالمها وتجاربها التي تشجع الزوار على تمديد فترة إقامتهم في الإمارة.