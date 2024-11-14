«كاسكو» تطلق مشروع «أوندا» في دبي باستثمار 500 مليون درهم



أطلقت شركة كاسكو للتطوير العقاري مشروع «أوندا»؛ أحدث مشاريعها السكنية باستثمار يتجاوز 500 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري بدبي. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الشركة الهادفة إلى تطوير وبيع مليون قدم مربعة من المشاريع السكنية بحلول عام 2025. ويتكون المشروع السكني الجديد من 23 طابقاً بـ348 وحدة سكنية.



ويضم المشروع العديد من المرافق، بما في ذلك ممشى مخصص لممارسة رياضة الجري، وصالة رياضية، وسبا فاخر إلى جانب حمامات السباحة الداخلية والخارجية والتي ستوفر إمكانية الوصول على مدار العام إلى وسائل الترفيه واللياقة البدنية، فضلاً عن المقاهي والمساحات الهادئة للاسترخاء ويتميز المشروع بالموقع المتميز مع سهولة الوصول إلى مناطق الجذب الرئيسية في دبي، بما في ذلك متحف المستقبل، وبرج خليفة، ودبي مول، ومطار دبي، وشاطئ جميرا.