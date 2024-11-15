«أستيكو»: تواصل الزخم القوي بأسواق عقارات الإمارات بالربع الثالث

كشف تقرير سوق العقارات للربع الثالث من عام 2024، الصادر عن شركة «أستيكو» للخدمات العقارية، عن تواصل الزخم والنشاط القوي بسوق العقارات في دولة الإمارات خلال الربع الثالث من العام الجاري. وشهد سوق دبي زيادة في تسليم الوحدات السكنية الجديدة خلال الربع الثالث من عام 2024، خصوصاً في قطاع الشقق السكنية الذي شهد ما يقارب 50 % من عمليات الإنجاز، حيث تم تسليم حوالي 8100 وحدة سكنية. ومن المتوقع أن يشهد الربع الأخير تسليم 14900 وحدة سكنية إضافية، تتضمن 11800 شقة و3100 فيلا، وفي حين بقيت عمليات استكمال المكاتب الجديدة محدودة، شهد السوق إطلاق العديد من المشاريع الجديدة، بما في ذلك المشاريع الكبيرة من الفئة A.

إيجارات

وواصلت إيجارات الشقق والفلل ارتفاعها بزيادات ربع سنوية قدرها 3 % و2 % على التوالي، مدفوعة إلى حد ما بمؤشر الإيجار المعدّل من قبل مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، والذي يتيح لبعض الملاك مرونة أكبر لزيادة الإيجارات عند تجديد العقود.

وارتفعت أسعار مبيعات الشقق والفلل بنسبة 3 % و4 % على التوالي، مقارنة بالربع السابق. بينما حافظت أنشطة البيع على الخارطة على قوتها، مدفوعة بخطط الدفع الجذابة وسمعة المطورين. وقد دفعت قوة الطلب هذه العديد من المطورين إلى تقديم خطط دفع قوية تصل إلى 80/20 أو 75/25. واستمر نمو أسعار المبيعات في وسط المدينة، خاصة في قطاع المكاتب. وحقق سوق المكاتب متوسط زيادات ربع سنوية وسنوية قدرها 5 % و21 % على التوالي، ويعزى هذا الارتفاع إلى الظروف الاقتصادية والتجارية القوية ونقص المعروض، خصوصاً العقارات من فئتي A وB+.

سوق أبوظبي

وشهد سوق أبوظبي استكمال وتسليم حوالي 950 وحدة سكنية، لا سيما في مناطق مثل مشروع «نويا» في جزيرة ياس، وجزيرة الجبيل، وشاطئ الراحة. وشهدت هذه الفترة أيضاً الإعلان عن العديد من المشاريع السكنية الرئيسية وإطلاقها والتي يبلغ عدد وحداتها حوالي 2560 وحدة. وتتوقع «أستيكو» الإعلان عن المزيد من المشاريع حتى نهاية 2024، تضم مجموعة كبيرة من المشاريع السكنية والأخرى ذات الاستخدامات المتعددة التي لا تزال حالياً في مراحل التخطيط والتطوير الأولي.

زخم إيجابي

وحافظ سوق الإيجارات السكنية في أبوظبي على زخمه الإيجابي خلال الربع الثالث، حيث استفاد الملاك من النشاط القوي لقطاع التأجير والناتج عن زيادة الطلب المحلي. وقد ارتفعت معدلات إيجار الشقق في جميع المناطق، بمعدل ربع سنوي قدره 1 % ومعدل سنوي قدره 4 %، فيما سجلت العقارات الفاخرة نمواً تتراوح نسبته بين 2 % و5 %. كما حقق سوق الفلل أداءً قوياً، حيث تصدرت مناطق مثل جزيرة السعديات ومدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد هذا النمو بزيادة ربع سنوية تصل إلى 5 % مقارنة بالربع السابق.

ووصل متوسط زيادة إيجارات الفلل إلى 2 % على أساس ربع سنوي و4 % على أساس سنوي، في حين ارتفعت إيجارات المكاتب بنسبة تقدر بنحو 3 % و8 % على التوالي.

مبيعات الخارطة

وسجل الربع الثالث حوالي 1850 معاملة بيع للوحدات السكنية، مع تفضيل واضح للعقارات الجاهزة (1070 عملية بيع) على المبيعات على الخارطة. وواصلت أسعار بيع الشقق ارتفاعها بمتوسط ربع سنوي وسنوي قدره 4 % و8 % على التوالي، مع تسجيل بعض المناطق زيادات في الأسعار تتجاوز 10 %، خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وشهدت أسعار بيع الفلل نمواً قدره 2 % على أساس ربع سنوي و4 % على أساس سنوي، مع تسجيل المجتمعات الرئيسية في جزيرة السعديات نمواً يزيد على 25 % على أساس سنوي.

وبقي الطلب على المشاريع على الخارطة قوياً، حيث حققت المشاريع التي تم إطلاقها مؤخراً معدلات استيعاب قياسية تسجّل للمرة الأولى في أبوظبي.

طلب قوي

وحقق سوق المبيعات في المناطق الشمالية أداءً قوياً، مع استمرار الطلب واتجاهات ارتفاع الأسعار في أنواع مختلفة من العقارات. كما حافظ سوق العقارات في العين على زخمه الإيجابي طوال الربع الثالث 2024، حيث ارتفعت معدلات الإيجار في معظم فئات الأصول.

ونتيجة للطلب القوي، سعى الملاك إلى زيادة الإيجارات بنسبة تتراوح بين 2 % و5 % عند تجديد العقود. وسجلت بعض مجتمعات الفلل زيادات متوسطة قدرها 2 % مقارنة بالربع السابق والفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت المباني السكنية المتوسطة نمواً في الإيجارات بنسبة 2 % على أساس ربع سنوي و1 % على أساس سنوي، في حين ارتفعت إيجارات المكاتب في المدينة بمتوسط 4 % على أساس سنوي وربع سنوي.