4 مليارات درهم مبيعات عقارات دبي أول أيام الأسبوع



يواصل السوق العقاري في دبي، تحقيق أرقام مليارية قوية، حيث لامست قيمة المبيعات في أول أيام الأسبوع 4 مليارات درهم، نتجت عن 1404 صفقات، جاءت أعلاها، في نخلة ديرة، بـ255 مليوناً، نخلة جميرا بـ236 مليوناً، هاريوزن بـ189 مليون، وجميرا فيليج سيركل بـ127 مليوناً، وبرج خليفة بـ158 مليوناً.

وبلغت قيمة إجمالي التصرفات العقارية في دبي، أمس، 5.21 مليارات درهم، نتجت عن 1813 تصرفاً، حسب بيانات «دبي ريست»، التطبيق الإلكتروني التابع لدائرة الأراضي والأملاك.

وحققت الرهون، 985 مليون درهم، نتجت عن 351 تصرفاً، كان أعلاها، البرشاء الأولى بـ205.5 ملايين درهم، ثم واحة السيليكون بـ163 مليوناً، وعود ميثاء بـ80 مليوناً.

أما الهبات، حيث وصلت إلى 228 مليوناً، فنتجت عن 58 صفقة، كانت أعلاها، في هاريوزن بـ81 مليوناً، ثم جميرا غولف بـ18.5 مليون درهم، ودبي هيلز، بـ18.5 مليون درهم.