«كليندينست» تستهدف رفع الغرف الفندقية الـ5 نجوم بدبي بنسبة 10 %

أعلنت مجموعة كليندينست، الجهة المطورة لمشروع «ذا هارت أوف يوروب» في جزر العالم بدبي، أنها ستضيف 5,000 غرفة فندقية من فئة 5 نجوم في دبي، ما يمثل زيادة بنسبة 10% من إجمالي الغرف المتاحة حالياً، الذي وصل إلى 52,750 غرفة في أغسطس 2024، وفقاً لتقرير لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وستقدم المجموعة أكثر من 20 فندقاً ومنتجعاً يضم 5000 غرفة فاخرة.

ومع هذا التوسع، ستصبح مجموعة كليندينست أكبر مطور للفنادق فئة الخمس نجوم في دبي.

وأفادت المجموعة بأن نسبة الإنجاز في أعمال بناء فندق لندن، الذي تبلغ قيمته نحو 500 مليون درهم، وصلت إلى 20%. ويتميز الفندق بتصميمه البريطاني الأصيل.