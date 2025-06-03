«الدار» تطلق جزيرة فاهد بقيمة تطويرية تتجاوز 40 مليار درهم

كشفت مجموعة الدار، أمس، عن المخطط الرئيس لجزيرة فاهد، أحدث وجهاتها الساحلية في إمارة أبوظبي والتي تمتد على واجهة بحرية بطول 11 كيلومتراً، وتبلغ قيمتها التطويرية أكثر من 40 مليار درهم. وتغطي جزيرة فاهد مساحة 2.7 مليون متر مربع وستمنح القاطنين تجربة عيش تجمع بين الإطلالات البحرية، والتصاميم الساحلية، والمرافق الترفيهية المتنوعة، وخيارات الضيافة الفاخرة من فئة خمس نجوم.

كما أبرمت «الدار» شراكة استراتيجية مع مؤسسة تعليمية دولية بهدف توفير تجربة تعليمية متقدمة في جزيرة فاهد، تماشياً مع رؤية أبوظبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للتميّز الأكاديمي. وستكون المنشأة التعليمية مكوّنا محوريا بقلب فاهد، ما سيعزز جاذبية الجزيرة وجهةً مثاليةً للعائلات.

وتتميز الجزيرة بموقعها الاستراتيجي بين اثنتين من أبرز وجهات أبوظبي: جزيرة ياس، وجهة الترفيه الأولى، وجزيرة السعديات، قلب الثقافة النابض بالإمارة.