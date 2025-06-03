«ماج» تطلق «ريفيرا هايتس» بالمرحلة 1 من «مرسى زايد» بالأردن

أطلقت مجموعة ماج القابضة، متعددة الجنسيات، التي تضم شركات مختلفة تنشط في قطاعات متنوعة، رسمياً مشروع «ريفيرا هايتس»، الذي يُعد أول مشروع سكني فاخر ضمن «مرسى زايد»، أكبر مجمع متعدد الاستخدامات على الواجهة البحرية في الأردن.

ويشكّل «ريفيرا هايتس» المشروع الأول ضمن خطة طموحة لتحويل مساحة 320 هكتاراً من الواجهة البحرية المطلة على البحر الأحمر في الأردن إلى وجهة عالمية للسياحة والسكن.

وكانت «مجموعة موانئ أبوظبي»، المالكة لأراضي المشروع، قد اختارت في فبراير الماضي مجموعة ماج القابضة التي تتخذ من دبي مقراً لها، مطوّراً رئيسياً للمشروع بهدف تحويل الواجهة البحرية في العقبة إلى بوابة جنوبية لأبرز المعالم السياحيّة في الأردن، بما في ذلك موقع البتراء الأثري المُدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ومحمية وادي رم الطبيعية.