«أون بلان العقارية» تفتتح مكتبها الثاني في دبي.. وتستهدف توظيف 400 إماراتي

أعلنت مجموعة «أون بلان العقارية»، عن افتتاح مكتبها الثاني في إمارة دبي، في خطوة استراتيجية تعكس التزامها بتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز حضورها في واحدة من أكثر الأسواق العقارية نشاطاً وتنافسية في المنطقة.

وقد تم افتتاح المكتب رسمياً 31 مايو، في مول «سبورت سوسايتي» بمنطقة مردف، بحضور شركاء المجموعة وعدد من الشخصيات المؤثرة في القطاع العقاري.

ويهدف المكتب الجديد إلى استقطاب شريحة جديدة من المتعاملين عبر جمع جميع خدمات الشركات التابعة للمجموعة تحت سقف واحد، ما يتيح تجربة متكاملة وسلسة للعميل من خلال إنجاز كافة معاملاته العقارية في مكان واحد وبكفاءة عالية.

وقال أحمد الدولة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أون بلان العقارية»: «نحن لا نعتبر افتتاح مكتب ثانٍ في دبي مجرد توسع جغرافي، بل هو خطوة استراتيجية نابعة من فهمنا العميق لتوجهات السوق العقاري في المنطقة، فدبي تمثل بيئة مثالية لنمو أعمالنا، وسنعمل من خلال هذا المكتب على تقديم تجربة عقارية متكاملة تستند إلى الابتكار والشفافية والنتائج».

من جهته قال محمد العتيبة نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «أون بلان العقارية»، إن المجموعة تستهدف من خلال هذا التوسع تعزيز وجودها في السوق المحلي بالدرجة الأولى، مع خطة تدريجية للتوسع نحو شريحة أوسع من المستثمرين الدوليين. كما تهدف خلال السنة التشغيلية الحالية إلى الوصول إلى توظيف 400 مواطن، ضمن برنامج «الوسيط الوطني»، حيث يعمل ضمن المجموعة حالياً أكثر من 200 مواطن، ما يعكس التزام الشركة بالمساهمة الفاعلة في دعم الكفاءات الوطنية وتنميتها.

وأضاف العتيبة، أن المجموعة توفر من خلال هذا المكتب جميع الخدمات العقارية تحت مظلة واحدة تشمل خدمات التأجير قصير وطويل الأجل، التأثيث، إدارة العقارات، المعاينة، الصيانة، إضافة إلى خدمات استشارية وتحليلية مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. وقد تم تجهيز المكتب بأنظمة تقنية متقدمة تتضمن شاشات عرض كبيرة، قاعات اجتماعات رقمية متطورة، مسرحاً مخصصاً لتنظيم الورش الأسبوعية للمواطنين، إضافة إلى مساحات مخصصة للاستراحة و«ركن القهوة» لخدمة المتعاملين.