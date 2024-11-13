«سي إن بي سي»: دبي جوهرة متلألئة

تحولت دبي خلال العقود الأخيرة إلى جوهرة متلألئة، حيث تجتذب الإمارة المعروفة بـ «مدينة الذهب» سنوياً أكثر من 17 مليون زائر، بحسب تقرير لشبكة CNBC الأمريكية.

وتجتذب الإمارة العديد من الزوار لتجربة الفخامة التي تقدمها، لكن بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة فاخرة حقاً فإن الإمارات لديها بعض الجواهر المبهرة حقاً.

وأكدت «سي إن بي سي» أن دبي تزخر بتجربة تسوق وتناول الطعام على مستوى عالمي؛ وأن المنتجعات الصحراوية مصممة لتهدئة الروح، وهو ما يساعد على الاستشفاء والراحة والهدوء.

لافتة إلى توافر المعروض من الفنادق ذات الأسعار المناسبة للأثرياء، مثل برج العرب جميرا المستوحى من الشراع، وتبلغ تكلفة الإقامة لليلة الواحدة نحو 40 ألف دولار، وللحصول على خيار أكثر تكلفة، هناك منتجع بولغاري - دبي، حيث تبلغ تكلفة فيلا بولغاري 50 ألف دولار للإقامة لمدة 7 ليالٍ على الأقل.

وقال توم رويلينز، المدير التنفيذي لفندق أتلانتس ذا رويال: «نمتلك أحد أكثر الأجنحة تميزاً في العالم، ويقع على الجسر المعلق في أتلانتس المؤدي إلى رويال، ويحتوي على 4 غرف نوم يمكن أن تمتد إلى 16 غرفة نوم في الطابقين الثامن عشر والتاسع عشر». (دبي - البيان)