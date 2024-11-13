«لاندمارك» تخطط لاستثمار مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة

أعلنت مجموعة لاندمارك لتجارة التجزئة والضيافة، أمس عزمها على استثمار مليار دولار لتوسيع حضورها في منطقة الخليج العربي والهند وجنوب شرقي آسيا.

وتهدف المجموعة لافتتاح 400 متجر جديد في السنوات الثلاث القادمة، إضافة لتخصيص استثمارات لتطوير محفظة متاجرها والتجارة الإلكترونية وسلسلة التوريد والقدرات التكنولوجية، حيث تسعى إلى تعزيز إيراداتها السنوية الحالية التي تزيد عن 7 مليارات دولار (حتى نهاية السنة المالية 2023-2024) في جميع الأسواق.

ويضمن هذا الاستثمار للعلامة تنمية حضورها في قطاع التجزئة بنسبة 20% بحلول 2028. وتحتفل المجموعة حالياً بالذكرى الخمسين لتأسيسها، حيث أكدت رينوكا جاغتياني، رئيسة مجلس إدارة مجموعة لاندمارك، أن الفضل في النمو الذي حققته الشركة يعود إلى موظفيها وشركائها.

وقالت: «تتميز لاندمارك بفكرها الريادي ومنهجيتها الرامية إلى تحقيق الأهداف وقدرتها على التكيف، مما مكّنها من مواكبة احتياجات العملاء وتقديم قيمة استثنائية لهم على مدى السنوات الخمسين الماضية».

وقامت لاندمارك ببناء 12 مليون قدم مربعة من سعة التخزين والتوزيع مزودة جميعها بإمكانات أتمتة كبيرة، بما في ذلك مركز التوزيع الضخم بقيمة 350 مليون دولار في جبل علي، كما أنشأت شركة لوجستيك في عام 2022 التي تقدم خدمات لوجستية متطورة للعملاء من خارج منظومة لاندمارك.

وتمتلك وتدير مجموعة لاندمارك اليوم 22 علامة تجارية للبيع بالتجزئة والضيافة في أكثر من 2,200 متجر تبلغ مساحتها الإجمالية 33 مليون قدم مربعة وتتوزع في 17 دولة. وتدير المجموعة أيضاً 12 متجراً مستقلاً للتجارة الإلكترونية، والتي تستحوذ على نحو 20% من المبيعات الإجمالية للمجموعة. ويعمل لدى المجموعة 53,000 موظف في مختلف الشركات والمناطق.