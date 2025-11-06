داماك تعلن عن إنجاز الهيكل الإنشائي لأول برج في العالم يحمل توقيع علامة كافالي الفاخرة بتكلفة مليار درهم

أعلنت شركة داماك العقارية عن إنجاز جديد يتمثل في انتهاء أعمال بناء الهيكل الإنشائي (العلوي) لبرج كافالي، المشروع السكني الفاخر الذي تبلغ قيمته مليار درهم (نحو 272 مليون دولار أمريكي)، والذي يُعدّ أول برج في العالم بتصاميم داخلية تحمل توقيع دار الأزياء الإيطالية الشهيرة روبرتو كافالي.

وبهذه المناسبة، قال علي سجواني، العضو المنتدب لمجموعة داماك: "يمثل برج كافالي صرحاً معمارياً مذهلاً يجسد رؤية داماك المستقبلية في دمج عالم الأزياء الفاخرة والهندسة والفنون ضمن أفق دبي العمراني. الآن، ومع إنجاز الجزء الأكبر من المشروع، فإننا نقترب أكثر من تسليم هذا المَعلم العمراني الجديد الذي سيمثل إضافةً كبيرة لقطاع العقارات الفاخرة ليس في دبي فحسب، وإنما على مستوى العالم".

من جهته، قال تيان سانشوان، رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية في الشرق الأوسط:" نفخر بتعاوننا مع داماك العقارية مرةً أخرى في هذا المشروع الاستثنائي، إذ يعكس بناء أول برج في العالم يحمل علامة كافالي الراقية، التزامنا المشترك بأعلى معايير الدقة والجودة والتميّز الهندسي، فيما يجسد إنجاز الهيكل العلوي للبرج، اليوم، متانة شراكتنا مع داماك العقارية، ومساهمتنا الفاعلة في رسم معالم جديدة لأفق دبي، من خلال هذه الأيقونة العالمية".

ويرتفع برج كافالي المؤلف من 71 طابقاً شامخاً بالقرب من شاطئ دبي مارينا، ليشكّل رمزاً للفن المعماري العصري والأناقة الممهورة بعلامة كافالي الشهيرة، حيث يضم 436 وحدة سكنية صمّمها المهندس العالمي شون كيلا الذي تولى تصميم متحف المستقبل في دبي، بتصاميم داخلية حصرية من روبرتو كافالي للتصاميم الداخلية.

ويضم البرج شققاً ووحدات دوبلكس تتنوع ما بين غرفة إلى خمس غرف نوم، إلى جانب وحدات بنتهاوس فاخرة بخمس غرف نوم، مع إطلالات مفتوحة على البحر ونخلة جميرا ودبي مارينا. كما تتميز بعض الوحدات بترّاسات خاصة، ومسابح أو أحواض جاكوزي، وجدران نباتية مصممة بتقنية الزراعة المائية. كما يحتضن البرج مجموعة من المرافق الاستثنائية التي تشمل الحدائق المعلّقة والمسابح المصممة على طراز إنفينيتي بإطلالات بانورامية بديعة على الخليج العربي، إضافةً إلى مسبح بتصميم مستوحى من شاطئ "ماليبو باي" وردهة استقبال على ارتفاع أربعة طوابق.

وشهد الحفل الذي أُقيم بهذه المناسبة، حضور ممثلين عن شركة داماك العقارية والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية في الشرق الأوسط، وجرى خلاله صبّ آخر طبقة خرسانية في الطابق الحادي والسبعين، إيذاناً بإنجاز كامل الهيكل الرئيسي للمشروع بعد اكتمال أعمال البنية التحتية، فيما تتواصل حالياً أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وصولاً إلى مراحلها النهائية.

هذا وسيحظى سكان برج كافالي بمجموعةٍ من المرافق والخدمات الفندقية الراقية التي تتضمن الخدمة الشخصية على مدار الساعة، وخدمات التنظيف الاختيارية، فيما يتيح البرج لقاطنيه أيضاً، نمط حياةٍ استثنائي يتجسد في الشقق المطلة على الحدائق إلى "وحدات سكاي العُلوية" ذات الإطلالات البديعة على البحر.

ويأتي هذا الإنجاز في وقتٍ يواصل فيه القطاع العقاري في دبي تسجيل أرقام قياسية تجاوزت فيها مبيعات العقارات حاجز الـ 525 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2025، مدفوعةً بالطلب المتزايد على العقارات الفاخرة التي تحمل علامات تجارية شهيرة، إلى جانب مشاريع الواجهات البحرية.

وقد مثَّل برج كافالي منذ إطلاقه في سبتمبر من العام 2021، جوهر الفخامة والجرأة التي ارتبطت بالعلامة الإيطالية الشهيرة، مجسداً رؤية داماك في إرساء معايير جديدة كلياً يندمج فيها إرث عالم الأزياء بالعقارات الفاخرة. ويأتي المشروع امتداداً لاستحواذ مجموعة داماك على دار الأزياء الإيطالية المرموقة في العام 2019، لتتواصل هذه الشراكة من خلال سلسلة من المشاريع المميزة التي تتضمن داماك باي 1 وداماك باي 2 من كافالي، وكافالي إستايتس في داماك هيلز.