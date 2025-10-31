خالد بن سعود يشهد افتتاح الدورة الأولى من القمة العالمية للعقار والاستثمار

شهد الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، أمس، افتتاح فعاليات الدورة الأولى من «القمة العالمية للعقار والاستثمار»، التي تنظمها مجموعة «سيتي سكيب» حتى 31 أكتوبر الحالي في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات برأس الخيمة، بمشاركة نخبة من المستثمرين والمطورين وصناع السياسات من مختلف دول العالم.

وتستعرض القمة التحولات التي يشهدها قطاع العقارات محلياً وعالمياً، من تحركات رأس المال في الأسواق الأوروبية والآسيوية إلى النماذج الحضرية المستدامة الناشئة في أمريكا الشمالية.

وأكد الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي أن إمارة رأس الخيمة تمضي بثقة نحو ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للعيش، والعمل، والاستكشاف، والاستثمار، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، التي تضع الإنسان في صميم التنمية، وتستند إلى تنوع اقتصادي وبيئة أعمال جاذبة وبنية تحتية متطورة.

وتبرز دولة الإمارات وجهة رئيسية لاستقطاب هذه التدفقات، بعدما نجحت في جذب 45.6 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2024، بزيادة سنوية بلغت 48.7%، واستحوذت المشاريع العقارية الجديدة منها على نحو 7.8%.