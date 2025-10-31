«وصل» تستحوذ على موقع استراتيجي في مشروع «شاطئ مرجان» برأس الخيمة

أعلنت شركة «مرجان» استحواذ «مجموعة وصل»؛ إحدى أبرز الشركات في مجالي التطوير العقاري والضيافة في الدولة، على موقع استراتيجي ضمن الواجهة البحرية المميزة في مشروعها الأحدث «شاطئ مرجان».

يشكل هذا الاستحواذ محطة نوعية تعلن من خلالها «مجموعة وصل» دخولها الرسمي إلى مشهد التطوير العقاري في رأس الخيمة، بما يعكس الزخم المتصاعد للإمارة بوصفها وجهة جاذبة للاستثمار والسياحة والعيش الراقي، في انسجام تام مع «رؤية رأس الخيمة 2030».

كما يمثل الاستحواذ إضافة استراتيجية لمحفظة أصول المجموعة، ما يعزز قدرتها على تنفيذ مشاريع سكنية واستثمارية راقية في مواقع حيوية، ويدعم تطلعاتها نحو تطوير مجمعات متكاملة وعالمية المستوى تعيد تعريف مفاهيم الحياة العصرية والرفاهية في المنطقة.

وتتميز قطعة الأرض التي استحوذت عليها «مجموعة وصل» بموقعها الاستراتيجي بالقرب من قرية الحمرا، وإطلالتها المباشرة على جزيرة المرجان التي تزخر بمرافق ترفيهية وسياحية عالمية المستوى بالإضافة إلى جاهزية البنية التحتية والطرق المؤدية لها.

ومن المقرر أن يحتضن المشروع فندقاً من فئة الخمس نجوم، وشققاً سكنية بعلامة فندقية فاخرة.

وقال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مرجان»: «يجسد دخول «مجموعة وصل» إلى «شاطئ مرجان» دليلاً واضحاً على المكانة المتنامية لإمارة رأس الخيمة على الساحة العالمية، وعلى التزامنا الراسخ بتمكين مشاريع تطويرية بمعايير عالمية.. ونحن على ثقةٍ بأن تعاوننا المشترك سيعزز مكانة رأس الخيمة مركزاً رائداً للحياة العصرية والاستثمار في المستقبل».

وقال هشام القاسم، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة وصل»: «يسعدنا توسيع حضور «مجموعة وصل» إلى إمارة رأس الخيمة من خلال هذا المشروع الريادي الذي يجسد ثقتنا برؤية الإمارة الطموحة نحو مستقبل مزدهر.

ويؤكد هذا التعاون التزامنا الراسخ بتطوير وجهات نوعية تجمع بين تفرد التصميم وتميز التجربة، بما يلبي تطلعات السكان والمستثمرين والزوار على حد سواء.

وتُعد وجهة «شاطئ مرجان» المخطط الرئيسي الأمثل لتوظيف خبراتنا الممتدة في مجالي التطوير العقاري والضيافة، بما يرسخ رسالتنا في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز المشهد العمراني في دولة الإمارات».

وسيضم المشروع منتجعاً فاخراً تديره إحدى علامات الضيافة العالمية المرموقة، إلى جانب وحدات سكنية تحمل علامة فندقية فاخرة تقدم مجموعة من المرافق الخاصة وخدمات الضيافة، وتجارب منتقاة في مجالات المطاعم والتجزئة.

وسيتم تطوير المشروع وفقاً لمعايير الاستدامة، بما يدعم أهداف رأس الخيمة البيئية ويتماشى مع أجندة الاستدامة الشاملة لـ«مجموعة وصل».