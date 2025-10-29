6 مليارات درهم أرباح «الدار» في 9 أشهر بنمو 30 %

ارتفع صافي أرباح مجموعة الدار قبل الضريبة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بنسبة 43% على أساس سنوي ليصل إلى 6.8 مليارات درهم، في حين ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 30% على أساس سنوي ليبلغ 6 مليارات درهم، مدفوعاً بالنمو القوي والمتنوع عبر كل قطاعات الأعمال الأساسية.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة 0.64 درهم. حققت المجموعة مبيعات قوية من مشاريعها التطويرية بقيمة 28.5 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي، تتضمن 26.5 مليار درهم قيمة مبيعات المشاريع في دولة الإمارات.

وسجلت «الدار» أعلى مبيعات ربع سنوية في تاريخها داخل دولة الإمارات بقيمة 9.1 مليارات درهم خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة بالطلب المرتفع على المخزون الحالي، وإطلاق ثلاثة مشاريع جديدة في الدولة هي: «شاطئ فاهد تيراسيز»، و«رايز من أثلون»، و«الديـم تاون هومز».

وارتفع حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية إلى مستوى قياسي بلغ 66.5 مليار درهم، منها 57.3 مليار درهم في دولة الإمارات، ما يبشر بنمو الإيرادات خلال السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الدار للاستثمار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 2.3 مليار درهم، مدفوعة بمعدلات الإشغال المرتفعة، وزيادة أسعار الإيجارات، والمكاسب الناتجة عن عمليات الاستحواذ الاستراتيجية الأخيرة، فيما بلغت قيمة الأصول المدارة 47 مليار درهم.

واصلت المجموعة المضي قدماً في تنفيذ استراتيجية «التطوير والاحتفاظ»، مع إضافة مشاريع جديدة بقيمة 3.8 مليارات درهم، لترتفع قيمة محفظة المشاريع قيد الإنشاء إلى 17.6 مليار درهم.

تتمتع الدار بمركز مالي قوي يدعم خطط نموها المدروسة، حيث بلغت السيولة النقدية المتاحة وغير المقيدة 12.3 مليار درهم، إضافة إلى تسهيلات مصرفية مؤكدة وغير مسحوبة بقيمة 17.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2025.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار: يجسد الأداء الاستثنائي الذي حققته الدار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام قوة الزخم الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات. وتواصل الدار تلبية الطلب المتسارع على العقارات عالية الجودة.

وبلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية مستوى قياسي عند 66.5 مليار درهم، ما يعكس عمق الطلب على مشاريعنا السكنية المتميزة، في حين ارتفعت قيمة مشاريع محفظة التطوير والاحتفاظ قيد الإنشاء إلى 17.6 مليار درهم.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: حققت الدار صافي أرباح قياسية بلغت 6 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بارتفاع نسبته 30% على أساس سنوي، نتيجة لترجمة الاستثمارات الاستراتيجية التي نفذتها المجموعة خلال الأعوام الماضية إلى أداء مالي قوي ومتميز.