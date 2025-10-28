استقرار أداء عقارات دبي في الربع الثالث

أظهرت نتائج تقرير موقع «بيوت»، حول أداء سوق العقارات في دبي خلال الربع الثالث من عام 2025، هدوءاً في ارتفاع أسعار العقارات في المناطق الرئيسية، ويعزى ذلك غالباً إلى ازدياد المعروض من الوحدات السكنية بمختلف فئاتها.

وفقاً للبيانات الصادرة عن موقع «بيوت»، فقد سجّلت أسعار شراء القدم المربعة للشقق والفلل ارتفاعاً طفيفاً في المناطق الأكثر طلباً في دبي خلال الربع الثالث لعام 2025.

بالنسبة للعقارات ضمن فئة الأسعار المنخفضة، فقد أظهرت البيانات إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين على شراء العقارات في مناطق «واحة دبي للسيليكون» و«مدينة دبي الرياضية» و«داماك هيلز 2» و«دبي الجنوب».

في المقابل، أظهر الباحثون عن عقارات ضمن فئة الأسعار المتوسطة، اهتماماً كبيراً بمناطق «قرية جميرا الدائرية» و«الخليج التجاري» و«الفرجان» و«المرابع العربية 3»، في حين واصلت مناطق «دبي مارينا» و«داون تاون دبي» و«داماك هيلز» و«دبي هيلز استيت»، جذب الباحثين عن عقارات فاخرة.

شهدت أسعار شراء الشقق ضمن فئة الأسعار المنخفضة في المناطق الأكثر طلباً، ارتفاعاً بنحو 2%.

أما أسعار الشقق ضمن فئة الأسعار المتوسطة، فقد شهدت انخفاضاً بنسبة تقل عن 1% في كل من «قرية جميرا الدائرية» و«الخليج التجاري»، بينما ارتفعت في منطقة «أبراج بحيرات الجميرا» بنحو 2%.

بالحديث عن فئة العقارات الفاخرة، فقد شهدت أسعار الشقق الفاخرة ارتفاعاً بنسبة وصلت إلى 3%، في حين سجّلت أسعار الفلل في منطقتي «داماك هيلز» و«المرابع العربية» ارتفاعاً بنسبة 2%، بينما انخفضت أسعار الفلل في «دبي هيلز استيت» بنحو 1.5%.

العائد على الاستثمار

من حيث العائد على الاستثمار وبناءً على عائدات الإيجار المتوقعة للشقق، فقد برزت مناطق «مجمع دبي للاستثمار» و«ديسكفري جاردنز»، كأكثر الخيارات طلباً من قبل المستثمرين ضمن فئة الشقق ذات الأسعار المنخفضة، وذلك بتحقيقها عائداً يتراوح ما بين 9 - 11%.

ضمن فئة الشقق ذات الأسعار المتوسطة، فقد أظهرت بيانات «بيوت» أن مناطق «مجمع ليفينج ليجندز» و«تاون سكوير» و«قرية جميرا الدائرية»، تُدرّ عوائد تتراوح ما بين 7 - 9%.

في المقابل، كانت «الصفوح» و«داماك هيلز» و«مجمع جرين كوميونيتي» أكثر المناطق طلباً من قبل الباحثين عن شقق فاخرة، بعائد تجاوز 7.3%.

أما عوائد الاستثمار في فلل دبي ضمن فئة الأسعار المنخفضة، فقد أظهرت البيانات أن الفلل ومنازل التاون هاوس في مناطق «داماك هيلز 2» و«مجمع سيرينا» و«المدينة العالمية»، تحقق عائداً يتجاوز 5.4%.

علاوة على ذلك، تتراوح عوائد الاستثمار في الفلل ذات الأسعار المتوسطة في مناطق «قرية جميرا الدائرية» و«مجمع مُدن» و«تاون سكوير» بين 7 - 9%. ضمن فئة الفلل الفاخرة، حققت فلل «مدينة محمد بن راشد» و«البرشاء» و«البراري» عوائد تجاوزت 5.8%.

البيع

يجدر بالذكر أن عدد معاملات بيع العقارات في دبي خلال الربع الثالث من عام 2025، بلغ 59.000 معاملة عقارية، سواء أكانت عقارات سكنية أم تجارية، بحيث توزعت ما بين 18.500 صفقة للعقارات الجاهزة، وأكثر من 39.000 صفقة للعقارات التي لا تزال على المخطط أو قيد الإنشاء.

في المقابل، بلغت قيمة معاملات بيع العقارات في دبي خلال الربع الثالث من عام 2025، نحو 169 مليار درهم، بإجمالي 86.4 مليار درهم للعقارات الجاهزة، و82.8 مليار درهم للعقارات التي لا تزال على المخطط أو قيد الإنشاء.

الإيجار

بالانتقال إلى بيانات «بيوت» عن استئجار العقارات في دبي، فقد أظهرت البيانات انخفاضاً بمعدل الإيجارات في المناطق الأكثر طلباً.

أظهرت البيانات أن الباحثين عن شقق بأسعار منخفضة يفضلون السكن في منطقتي «أرجان» و«بر دبي»، في حين جذبت «داماك هيلز 2» و«مردف» الباحثين عن فلل بأسعار منخفضة.

في المقابل، كانت «قرية جميرا الدائرية» و«الخليج التجاري» و«الفرجان» و«المرابع العربية 3»، الأكثر طلباً لاستئجار عقارات ضمن فئة الأسعار المتوسطة.

ضمن فئة العقارات الفاخرة، كانت «دبي مارينا» و«داون تاون دبي» الوجهات الأكثر تفضيلاً لاستئجار الشقق، في حين فضّل الباحثون عن فلل فاخرة منطقتي «دبي هيلز استيت» و«مجمع تلال الغاف».

وفقاً لبيانات موقع «بيوت»، فقد شهدت إيجارات الشقق ذات الأسعار المنخفضة بشكل عام، انخفاضاً بنسبة وصلت إلى 5%، باستثناء منطقة «بر دبي» التي سجّلت ارتفاعاً بنسبة 5% في معدل إيجارات الشقق التي تتألف من غرفة وغرفتين وصالة.

على صعيد آخر، شهدت الشقق ذات الأسعار المتوسطة انخفاضاً بنسبة وصلت إلى 2%. في المقابل، شهدت إيجارات الشقق الفاخرة ارتفاعاً بنسبة 4%.

بالحديث عن الفلل، فقد ارتفعت الإيجارات الفلل ذات الأسعار المنخفضة بنحو 11%، مع تسجيل انخفاض طفيف في «داماك هيلز 2» و«دبي الجنوب»، في حين سجلت إيجارات الفلل بأسعار متوسطة ارتفاعاً بنسبة تراوحت ما بين 4 - 47%، مع تحقيق فلل 4 غرف في منطقة «المرابع العربية 3» أعلى زيادة إيجارية.

إلى جانب ذلك، شهدت إيجارات الفلل الفاخرة انخفاضاً بنسبة تراوحت ما بين 4 - 13%، مع الإشارة إلى أن إيجارات الفلل المكوّنة من 6 غرف في «دبي هيلز استيت» ارتفعت بنسبة 10%.