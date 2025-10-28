استقرار أداء عقارات دبي في الربع الثالث

بالنسبة للعقارات ضمن فئة الأسعار المنخفضة، فقد أظهرت البيانات إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين على شراء العقارات في مناطق «واحة دبي للسيليكون» و«مدينة دبي الرياضية» و«داماك هيلز 2» و«دبي الجنوب».
في المقابل، أظهر الباحثون عن عقارات ضمن فئة الأسعار المتوسطة، اهتماماً كبيراً بمناطق «قرية جميرا الدائرية» و«الخليج التجاري» و«الفرجان» و«المرابع العربية 3»، في حين واصلت مناطق «دبي مارينا» و«داون تاون دبي» و«داماك هيلز» و«دبي هيلز استيت»، جذب الباحثين عن عقارات فاخرة.
أما أسعار الشقق ضمن فئة الأسعار المتوسطة، فقد شهدت انخفاضاً بنسبة تقل عن 1% في كل من «قرية جميرا الدائرية» و«الخليج التجاري»، بينما ارتفعت في منطقة «أبراج بحيرات الجميرا» بنحو 2%.
العائد على الاستثمار
ضمن فئة الشقق ذات الأسعار المتوسطة، فقد أظهرت بيانات «بيوت» أن مناطق «مجمع ليفينج ليجندز» و«تاون سكوير» و«قرية جميرا الدائرية»، تُدرّ عوائد تتراوح ما بين 7 - 9%.
في المقابل، كانت «الصفوح» و«داماك هيلز» و«مجمع جرين كوميونيتي» أكثر المناطق طلباً من قبل الباحثين عن شقق فاخرة، بعائد تجاوز 7.3%.
علاوة على ذلك، تتراوح عوائد الاستثمار في الفلل ذات الأسعار المتوسطة في مناطق «قرية جميرا الدائرية» و«مجمع مُدن» و«تاون سكوير» بين 7 - 9%. ضمن فئة الفلل الفاخرة، حققت فلل «مدينة محمد بن راشد» و«البرشاء» و«البراري» عوائد تجاوزت 5.8%.
البيع
في المقابل، بلغت قيمة معاملات بيع العقارات في دبي خلال الربع الثالث من عام 2025، نحو 169 مليار درهم، بإجمالي 86.4 مليار درهم للعقارات الجاهزة، و82.8 مليار درهم للعقارات التي لا تزال على المخطط أو قيد الإنشاء.
الإيجار
في المقابل، كانت «قرية جميرا الدائرية» و«الخليج التجاري» و«الفرجان» و«المرابع العربية 3»، الأكثر طلباً لاستئجار عقارات ضمن فئة الأسعار المتوسطة.
ضمن فئة العقارات الفاخرة، كانت «دبي مارينا» و«داون تاون دبي» الوجهات الأكثر تفضيلاً لاستئجار الشقق، في حين فضّل الباحثون عن فلل فاخرة منطقتي «دبي هيلز استيت» و«مجمع تلال الغاف».
وفقاً لبيانات موقع «بيوت»، فقد شهدت إيجارات الشقق ذات الأسعار المنخفضة بشكل عام، انخفاضاً بنسبة وصلت إلى 5%، باستثناء منطقة «بر دبي» التي سجّلت ارتفاعاً بنسبة 5% في معدل إيجارات الشقق التي تتألف من غرفة وغرفتين وصالة.
على صعيد آخر، شهدت الشقق ذات الأسعار المتوسطة انخفاضاً بنسبة وصلت إلى 2%. في المقابل، شهدت إيجارات الشقق الفاخرة ارتفاعاً بنسبة 4%.
بالحديث عن الفلل، فقد ارتفعت الإيجارات الفلل ذات الأسعار المنخفضة بنحو 11%، مع تسجيل انخفاض طفيف في «داماك هيلز 2» و«دبي الجنوب»، في حين سجلت إيجارات الفلل بأسعار متوسطة ارتفاعاً بنسبة تراوحت ما بين 4 - 47%، مع تحقيق فلل 4 غرف في منطقة «المرابع العربية 3» أعلى زيادة إيجارية.