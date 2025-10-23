Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
أعمال

أرباح «رأس الخيمة العقارية» تقفز 79 % إلى 216.8 مليون درهم

undefined's profile picture

البيان

رأس الخيمة

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وحققت الشركة أرباحاً قدرها 216.8 مليون درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى 2025، بنمو 79% مقابل أرباح قدرها 121.4 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2024.

وأعلنت الشركة ارتفاع الإيرادات بنسبة 31% لتصل إلى 1.165 مليار درهم.

وارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 117% لتصل إلى 2.006 مليار درهم مع بيع 1214 وحدة، بزيادة 90% عن مبيعات الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 (640 وحدة).

وحققت الشركة تقدماً في مشاريعها التطويرية، بما في ذلك مشروع «كيب حياة» بنسبة إنجاز 72% و«غرانادا 2» 93%.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات 31% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى 2024.