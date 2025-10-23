المستثمرون الأجانب يضخون 23.2 مليار درهم في عقارات الشارقة خلال 9 أشهر

شهدت إمارة الشارقة نمواً لافتاً في الاستثمار الأجنبي داخل القطاع العقاري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يعكس ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في البيئة الاستثمارية بالإمارة ومتانة اقتصادها العقاري.

وبحسب تقرير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، بلغ إجمالي قيمة تداولات المستثمرين الأجانب نحو 23.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة من عام 2025، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 62.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

ووصل عدد العقارات المتداولة للمستثمرين الأجانب إلى 13,428 عقاراً، ما يعكس النشاط المتزايد في عمليات البيع والتملك من قبل المستثمرين من مختلف الجنسيات.

استقطبت إمارة الشارقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مستثمرين من 121 جنسية حول العالم، ما يعكس تنامي الثقة الدولية في القطاع العقاري المحلي ونجاح الإمارة في ترسيخ مكانتها كوجهة آمنة ومستقرة للاستثمار العقاري.

وتصدّر مواطنو دولة الإمارات قائمة المستثمرين بحجم استثمارات بلغ 21.1 مليار درهم موزعة على 28,561 عقاراً، تلاهم مواطنو الدول الأخرى باستثمارات قيمتها 13.1 مليار درهم عبر 6,116 عقاراً.

وأكد عبد العزيز الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن «النتائج الإيجابية للقطاع العقاري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 تعكس الزخم المتصاعد للسوق العقاري في الإمارة، الذي استفاد من القرارات التنظيمية المرنة التي سمحت بتملك غير الخليجيين في مناطق محددة، إضافةً إلى الاستقرار الاقتصادي والبيئة التشريعية الجاذبة التي تميز الإمارة الباسمة».