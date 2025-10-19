«أراضي دبي» تقدم مبادرات رائدة تعيد صياغة مستقبل الخدمات العقارية

وسط مشهد تكنولوجي متسارع يحدّد ملامح مدن المستقبل، اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مشاركتها في فعاليات «جيتكس جلوبال 2025»، مؤكدة دورها كجهة حكوميّة رائدة في التحول العقاري الذكي الذي يرسخ مكانة دبي في صدارة المدن الأكثر تقدماً رقمياً في العالم.

ومن خلال باقة من المبادرات النوعية والشراكات مع كبرى شركات التقنية العالمية، جسّدت الدائرة رؤيتها في تحويل تجربة المتعامل إلى نموذج رقمي متكامل، يعكس التزامها بأجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ويواكب توجهات الإمارة نحو اقتصاد قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي.

واستقطب جناح الدائرة اهتماماً واسعاً من كبار الشخصيات من مختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية والخبراء وصنّاع القرار في قطاعات التقنية والعقارات والإعلام والمؤثرين، حيث شكل وجهة رئيسية للاطلاع على أحدث التطبيقات العقارية الذكية التي طوّرتها الدائرة. وتحوّل الجناح إلى مساحة تفاعلية عرضت واقع التحوّل الرقمي في خدمات التسجيل والتصرفات العقارية، وعرّفت الزائرين على أدوات مبتكرة تُبسّط الإجراءات وتعزّز الشفافية والموثوقية في بيئة الأعمال العقارية.