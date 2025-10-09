خبراء اقتصاد عالميون وقادة عقاريون يخاطبون جمهور «الشارقة للاستثمار»

أعلن «منتدى الشارقة للاستثمار 2025» عن استضافة نخبة من أبرز العقول الاقتصادية ورواد الأعمال العالميين في دورته الثامنة، من بينهم محمد العريان، المستشار الاقتصادي الأول في «أليانز»، وكودي سانشيز، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «كونتراريان ثينكينج، وراج شماني، البودكاستر الأول في الهند وأحد أبرز المؤثرين في ريادة الأعمال الرقمية.

وتنعقد الدورة القادمة من المنتدى يومي 22 و23 أكتوبر الجاري في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، ضمن أجندة موحدة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي»، تحت شعار «قيادة التحول العالمي: استثمار نحو مستقبل مرن ومستدام»، بأكثر من 95 متحدثاً من كبار المسؤولين والخبراء والمستثمرين، في ما يزيد على 160 فعالية، في ظل التوقعات باستقطاب أكثر من 10 آلاف مشارك.

كما تشارك أميرة سجواني، العضو المنتدب في «داماك العقارية»، والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «بريبكو»، وعضو لجنة تحكيم «شارك تانك دبي»، وتعد من أبرز الشخصيات النسائية بمشهد ريادة الأعمال العقارية.