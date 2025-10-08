2.97 مليار درهم التصرفات العقارية بعجمان في سبتمبر بنمو 53%

بلغت التصرفات العقارية في عجمان خلال شهر سبتمبر الماضي 2.97 مليار درهم مسجلة نمواً بنسبة 53% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 وفقاً للإحصائيات الصادرة عن التقرير العقاري لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري.

وأوضح المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن عدد التصرفات العقارية المسجلة في سبتمبر بلغ 1739 تصرفاً، في حين بلغ عدد التداولات العقارية 1393 عملية تداول بقيمة إجمالية تجاوزت 1.87 مليار درهم.

وأشار المهيري إلى أن منطقة «الرميلة 3» سجلت أعلى قيمة مبايعة بـ 300 مليون درهم. وتم تسجيل 241 عملية رهن عقاري بقيمة إجمالية تجاوزت 474 مليون درهم، حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن في منطقة «التلة 2» بمبلغ 73.5 مليونا.

وتصدرت «مدينة الإمارات» قائمة المشروعات العقارية الأكثر تداولاً بسبتمبر متقدماً على مشروعي «عجمان ون» و«أبراج المدينة»، بينما جاء «حي الحليو 2» في صدارة الأحياء الأكثر تداولاً يليه «الحليو 1» و«الياسمين».