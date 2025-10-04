20 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع بدعم الطلب القوي

تواصل زخم عقارات دبي مع انتعاش الطلب وسجلت التصرفات العقارية في الإمارة 20 مليار درهم الأسبوع الماضي، عبر 6341 تصرفاً، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك، وسجلت المبيعات الإجمالية 14.6 مليار درهم، عبر 5099 صفقة.

وسجلت الرهون 3.9 مليارات درهم، عبر 1093 صفقة، تصدرتها جداف ووتر فرونت، بقيمة 432 مليون درهم، عبر 4 تصرفات، تليها منطقة الخليج التجاري الثانية، بـ 389 مليون درهم، مع 45 معاملة.

وبلغت قيمة الهبات، 1.5 مليار درهم، عبر 149 معاملة، تصدرتها منطقة الوصل بـ 393 مليون درهم، عبر صفقة واحدة، تليها نخلة جميرا بنحو 335 مليون درهم، عبر 8 معاملات، ثم مدينة دبي الصناعية بـ 293 مليون درهم، عبر 5 معاملات.

وسجلت التصرفات العقارية في دبي 2.1 مليار درهم، أمس، عبر 608 معاملات، شملت مبيعات بـ 1.6 مليار درهم، من خلال 473 صفقة، ونحو 363 مليون درهم للرهون، مع 105 صفقات، وبلغت قيمة الهبات 100 مليون درهم، مع 30 معاملة.