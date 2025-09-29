مؤشرات الأسهم الآسيوية ترتفع مع ترقب بيانات صينية

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، بعدما أنهت بورصة "وول ستريت" سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، مما قلصت خسائرها التي تكبدتها خلال الأسبوع الماضي.

ومن المقرر صدور بيانات المصانع الصينية، غدا الثلاثاء، بالإضافة إلى مسح فصلي لثقة الأعمال سيصدره بنك اليابان الأربعاء المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية بشكل طفيف، صباح اليوم الاثنين، فيما تراجعت أسعار النفط.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني القياسي بنسبة 1% ليصل إلى 52ر44892 نقطة، وكان هو المؤشر الوحيد في آسيا الذي لم يسجل ارتفاعا.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.5% ليصل إلى 03ر26518 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1ر0% ليصل إلى 65ر3832 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.7 % ليصل إلى 70ر8545 نقطة، كما ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.3 % ليصل إلى 57ر3430 نقطة.

وقلصت الأسهم الأمريكية خسائرها الأسبوعية، في جلسة تداول الجمعة الماضي، بعدما أظهر تقرير أن التضخم يسير تقريبا وفق توقعات خبراء الاقتصاد، رغم بقائه عند مستويات مرتفعة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6 %، ليصل إلى 70ر6643 نقطة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7 %، ليصل إلى 29ر46247 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4 %، ليصل إلى 07ر22484 نقطة.

وبذلك اقتربت المؤشرات الثلاثة من أعلى مستوياتها القياسية التي سجلتها في بداية الأسبوع.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 49 سنتا ليصل إلى 23ر65 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 42 سنتا ليصل إلى 80ر68 دولارا للبرميل.

وقال محللون إن التقارير التي أفادت بأن دول مجموعة "أوبك بلس" المنتجة للنفط قد ترفع حصص إنتاجها في أكتوبر المقبل قد زادت من المخاوف بشأن فائض المعروض في الأسواق.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 93ر148 ين ياباني من 51ر149 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1727ر1 دولار من 1703ر1 دولار.